"Терроризм нельзя терпеть": Мэры США требуют освободить мелитопольского городского голову

Конференция мэров США, объединяющая более 1400 городских голов, требует немедленно освободить похищенного россиянами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: заявление Конференции

Дословно: "Меры Америки требуют немедленного освобождения мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Мэр Федоров был жестоко похищен, когда заботился о своих гражданах, столкнувшихся с невероятным варварством со стороны российских войск. Этот терроризм нельзя терпеть, и мы призываем международное сообщество сделать все необходимое для обеспечения его свободы.

Мы сделаем все возможное, чтобы доставить мэра Федорова в безопасное место".

Предыстория: Оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова 11 марта.