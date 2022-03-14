"Терроризм нельзя терпеть": Мэры США требуют освободить мелитопольского городского голову
Понедельник, 14 марта 2022, 06:40
Конференция мэров США, объединяющая более 1400 городских голов, требует немедленно освободить похищенного россиянами мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Источник: заявление Конференции
Дословно: "Меры Америки требуют немедленного освобождения мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Мэр Федоров был жестоко похищен, когда заботился о своих гражданах, столкнувшихся с невероятным варварством со стороны российских войск. Этот терроризм нельзя терпеть, и мы призываем международное сообщество сделать все необходимое для обеспечения его свободы.
Мы сделаем все возможное, чтобы доставить мэра Федорова в безопасное место".
Предыстория: Оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова 11 марта.