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"Терроризм нельзя терпеть": Мэры США требуют освободить мелитопольского городского голову

Анастасия КалатурПонедельник, 14 марта 2022, 06:40
ИВАН ФЕДОРОВ, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Конференция мэров США, объединяющая более 1400 городских голов, требует немедленно освободить похищенного россиянами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: заявление Конференции

Дословно: "Меры Америки требуют немедленного освобождения мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Мэр Федоров был жестоко похищен, когда заботился о своих гражданах, столкнувшихся с невероятным варварством со стороны российских войск. Этот терроризм нельзя терпеть, и мы призываем международное сообщество сделать все необходимое для обеспечения его свободы.

Мы сделаем все возможное, чтобы доставить мэра Федорова в безопасное место".

Предыстория: Оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова 11 марта.

Темы: МелитопольСША
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