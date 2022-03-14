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"Терроризм нельзя терпеть": Мэры США требуют освободить мелитопольского городского голову

Анастасия КалатурПонедельник, 14 марта 2022, 05:40
Терроризм нельзя терпеть: Мэры США требуют освободить мелитопольского городского голову
ИВАН ФЕДОРОВ, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Конференция мэров США, объединяющая более 1400 городских голов, требует немедленно освободить похищенного россиянами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: заявление Конференции

Дословно: "Меры Америки требуют немедленного освобождения мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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Мэр Федоров был жестоко похищен, когда заботился о своих гражданах, столкнувшихся с невероятным варварством со стороны российских войск. Этот терроризм нельзя терпеть, и мы призываем международное сообщество сделать все необходимое для обеспечения его свободы.

Мы сделаем все возможное, чтобы доставить мэра Федорова в безопасное место".

Предыстория: Оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова 11 марта.

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Темы: МелитопольСША
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