У Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинула людина

В Оболонському районі Києва в дев’ятиповерхівку на вулиці Богатирській влучив артилерійський снаряд, загинула людина. Також російські війська обстріляли завод "Антонов".

Джерело: джерела УП, ДСНС України, журналіст в ефірі телеканалу "Рада", КМДА в Telegram

Фото ДСНС

Деталі: З першого по третій поверх будинок був частково зруйнований.

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В Оболонському районі Києва в дев’ятиповерхівку на вулиці Богатирській, 20 влучив артилерійський снаряд, загинули двоє людей. Відео ДСНС pic.twitter.com/OakwO4vUKE — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022

На третьому та четвертому поверсі почалася пожежа.

фото ДСНС

Спершу було відомо про одного загиблого, згодом в ДСНС повідомили про двох загиблих, але ще пізніше речник ДСНС Києва Світлана Водолага в ефірі каналу "Рада" пояснила, що загинула одна особа.

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Пряма мова Водолаги: "Загинула одна особа. Друга особа, про яку говорили, поки що тіло не знайдено. Тобто підтвердити про загибель другої особи ми ще не можемо".

фото ДСНС

Троє людей госпіталізовані. 9 мешканцям будинку допомогу надали на місці.

Працівники ДСНС врятували 15 осіб та евакуювали ще 63. Пошуки постраждалих тривають.

фото ДСНС

О 07:58 пожежу ліквідували.

Також російські війська обстріляли завод "Антонов".

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі марафону єдиних новин, у завод "Антонов" у Святошинському районі поцілило 3 ракети. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізували. За попередніми даними, жертв немає.