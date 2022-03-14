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У Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинула людина

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 06:15
У Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод Антонов, загинула людина
Фото ДСНС

В Оболонському районі Києва в дев’ятиповерхівку на вулиці Богатирській влучив артилерійський снаряд, загинула людина. Також російські війська обстріляли завод "Антонов".

Джерело: джерела УП, ДСНС України, журналіст в ефірі телеканалу "Рада", КМДА в Telegram 

 
Фото ДСНС 

Деталі: З першого по третій поверх будинок був частково зруйнований.

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На третьому та четвертому поверсі почалася пожежа. 

 
фото ДСНС

Спершу було відомо про одного загиблого, згодом в ДСНС повідомили про двох загиблих, але ще пізніше речник ДСНС Києва Світлана Водолага в ефірі каналу "Рада" пояснила, що загинула одна особа.

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Пряма мова Водолаги: "Загинула одна особа. Друга особа, про яку говорили, поки що тіло не знайдено. Тобто підтвердити про загибель другої особи ми ще не можемо".

 
фото ДСНС 

Троє людей госпіталізовані. 9 мешканцям будинку допомогу надали на місці.

Працівники ДСНС врятували 15 осіб та евакуювали ще 63. Пошуки постраждалих тривають. 

 
фото ДСНС 

О 07:58 пожежу ліквідували.

Також російські війська обстріляли завод "Антонов".

Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі марафону єдиних новин, у завод "Антонов" у Святошинському районі поцілило 3 ракети. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізували. За попередніми даними, жертв немає.

Теми: Київвійна
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