У Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинула людина
В Оболонському районі Києва в дев’ятиповерхівку на вулиці Богатирській влучив артилерійський снаряд, загинула людина. Також російські війська обстріляли завод "Антонов".
Джерело: джерела УП, ДСНС України, журналіст в ефірі телеканалу "Рада", КМДА в Telegram
Деталі: З першого по третій поверх будинок був частково зруйнований.
В Оболонському районі Києва в дев’ятиповерхівку на вулиці Богатирській, 20 влучив артилерійський снаряд, загинули двоє людей. Відео ДСНС pic.twitter.com/OakwO4vUKE
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022
На третьому та четвертому поверсі почалася пожежа.
Спершу було відомо про одного загиблого, згодом в ДСНС повідомили про двох загиблих, але ще пізніше речник ДСНС Києва Світлана Водолага в ефірі каналу "Рада" пояснила, що загинула одна особа.
Пряма мова Водолаги: "Загинула одна особа. Друга особа, про яку говорили, поки що тіло не знайдено. Тобто підтвердити про загибель другої особи ми ще не можемо".
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Троє людей госпіталізовані. 9 мешканцям будинку допомогу надали на місці.
Працівники ДСНС врятували 15 осіб та евакуювали ще 63. Пошуки постраждалих тривають.
О 07:58 пожежу ліквідували.
Також російські війська обстріляли завод "Антонов".
Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі марафону єдиних новин, у завод "Антонов" у Святошинському районі поцілило 3 ракети. На місці працюють рятувальники, пожежу локалізували. За попередніми даними, жертв немає.