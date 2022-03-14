В Киеве снаряд попал в 9-этажку и завод "Антонов", погиб человек
В Оболонском районе Киева в девятиэтажку на улице Богатырской попал артиллерийский снаряд, погиб человек. Также российские войска обстреляли завод "Антонов".
Источник: источники УП, ГСЧС Украины, журналист в эфире телеканала "Рада", КГГА в Telegram
Детали: С первого по третий этаж дом частично был разрушен.
В Оболонському районі Києва в дев’ятиповерхівку на вулиці Богатирській, 20 влучив артилерійський снаряд, загинули двоє людей. Відео ДСНС pic.twitter.com/OakwO4vUKE
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022
На третьем и четвертом этаже начался пожар.
Сначала было известно об одном погибшем, потом в ГСЧС сообщили о двух погибших, но позже спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага в эфире канала "Рада" объяснила, что погиб один человек.
Прямая речь Водологи: "Погиб один человек. Второе лицо, о котором говорили, пока тело не найдено. То есть, подтвердить гибель второго лица мы еще не можем".
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3 человека госпитализированы. 9 жильцам дома помощь оказали на месте.
Работники ГСЧС спасли 15 человек и эвакуировали еще 63. Поиски пострадавших продолжаются.
В 07:58 пожар был ликвидирован.
Также российские войска обстреляли завод "Антонов".
Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире марафона единых новостей, в завод "Антонов" в Святошинском районе попало 3 ракеты. На месте работают спасатели, пожар локализован. По предварительным данным, жертв нет.