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В Киеве снаряд попал в 9-этажку и завод "Антонов", погиб человек

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 07:15
Фото ГСЧС

В Оболонском районе Киева в девятиэтажку на улице Богатырской попал артиллерийский снаряд, погиб человек. Также российские войска обстреляли завод "Антонов". 

Источник: источники УП, ГСЧС Украины, журналист в эфире телеканала "Рада", КГГА в Telegram

 
ФОто ГСЧС

Детали: С первого по третий этаж дом частично был разрушен.

На третьем и четвертом этаже начался пожар. 

 
Фото ГСЧС

Сначала было известно об одном погибшем, потом в ГСЧС сообщили о двух погибших, но позже спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага в эфире канала "Рада" объяснила, что погиб один человек.

Прямая речь Водологи: "Погиб один человек. Второе лицо, о котором говорили, пока тело не найдено. То есть, подтвердить гибель второго лица мы еще не можем". 

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Фото ГСЧС

3 человека госпитализированы. 9 жильцам дома помощь оказали на месте. 

Работники ГСЧС спасли 15 человек и эвакуировали еще 63. Поиски пострадавших продолжаются. 

 
Фото ГСЧС

В 07:58 пожар был ликвидирован.

Также российские войска обстреляли завод "Антонов". 

Как сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире марафона единых новостей, в завод "Антонов" в Святошинском районе попало 3 ракеты. На месте работают спасатели, пожар локализован. По предварительным данным, жертв нет.

Темы: Киеввойна
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