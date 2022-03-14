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Під Житомиром війська РФ знищили 7 будівель, біля Рівного – пошкодили телевежу

Олена РощінаПонеділок, 14 березня 2022, 07:49
Наслідки ракетного удару по Ставищу, фото ДСНС

У ніч на 14 березня у Житомирській області був ракетний удар по смт Ставище, внаслідок якого постраждали щонайменше 4 особи, поблизу Рівного через авіаудар пошкоджено телевізійну вежу.

Джерело: ДСНС України, керівник Рівненської ОДА (ОВА) Віталій Коваль, "Суспільне.Рівне

Дослівно ДСНС: "Житомирська область 14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративних будівлях, постраждало 4 особи та попередньо знищено 7 будівель, проводяться пошуки".

Деталі: Поблизу Рівного внаслідок авіаудару пошкодили телевізійну вежу, це сталось о 05:20. 

Голова Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль уточнив, що через руйнування телевежі на Рівненщині не працює теле- та радіомовлення.

Він порадив слідкувати за новинами по онлайн-трансляції "Єдині новини" в Youtube і в додатку "Радіодім", у своєму Telegram-каналі.  

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Супутникове телебачення та кабельні мережі також працюють.

Теми: війнаЖитомирщинаРівнетелебачення
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