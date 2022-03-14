Под Житомиром войска РФ уничтожили 7 зданий, вблизи Ровно – повредили телебашню

В ночь на 14 марта в Житомирской области был ракетный удар по пгт Ставище, в результате которого пострадали, по меньшей мере, 4 человека, вблизи Ровно из-за авиаудара была повреждена телевизионная башня.

Источник: ГСЧС Украины, руководитель Ровенской ОГА (ОВА) Виталий Коваль, "Суспільне. Рівне"

Дословно ГСЧС: "Житомирская область 14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали 4 человека и предварительно уничтожены 7 зданий, проводятся поиски".

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Детали: Вблизи Ровно в результате авиаудара повредили телевизионную башню, это произошло в 05:20.

Глава Ровенской военной областной администрации Виталий Коваль уточнил, что из-за разрушения телебашни в Ровенской области не работает теле- и радиовещание.

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Он посоветовал следить за новостями по онлайн-трансляции "Единые новости" в Youtube и в приложении "Радиодом", в своем Telegram-канале.

Спутниковое телевидение и кабельные сети также работают.