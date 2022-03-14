Одна людина загинула внаслідок бомбардування житлових будинків на Миколаївщині

14 березня о 06:00 внаслідок авіаційного обстрілу міста Снігурівка російськими військовими пошкоджені п'ять житлових будинків.

Джерело: ДСНС Миколаєва, яку цитує "Суспільне", очільник області Віталій Кім

Деталі: Рятувальники деблокували з-під завалів шість людей. Одна людина загинула.

Станом на 8:00 рятувальники локалізували пожежі, розбирають конструкції.

За інформацією Снігурівської ОТГ, мешканці, у яких пошкоджені будинки внаслідок обстрілу, будуть поселені в приміщенні колишнього територіального центру соціального обслуговування.

Кім повідомив, що обстріляли Первомайське.

Нагадаємо: 13 березня у військовій адміністрації Миколаївщині повідомили про авіаудар ворожої авіації по одному з населених пунктів області.