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Одна людина загинула внаслідок бомбардування житлових будинків на Миколаївщині

Роман ПетренкоПонеділок, 14 березня 2022, 08:48
усі фото: дснс

14 березня о 06:00 внаслідок авіаційного обстрілу міста Снігурівка російськими військовими пошкоджені п'ять житлових будинків.

Джерело: ДСНС Миколаєва, яку цитує "Суспільне", очільник області Віталій Кім

Деталі: Рятувальники деблокували з-під завалів шість людей. Одна людина загинула.

Станом на 8:00 рятувальники локалізували пожежі, розбирають конструкції.

За інформацією Снігурівської ОТГ, мешканці, у яких пошкоджені будинки внаслідок обстрілу, будуть поселені в приміщенні колишнього територіального центру соціального обслуговування.

 

Кім повідомив, що обстріляли Первомайське. 

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Нагадаємо: 13 березня у військовій адміністрації Миколаївщині повідомили про авіаудар ворожої авіації по одному з населених пунктів області.

Теми: МиколаївДСНС
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