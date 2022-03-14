Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Один человек погиб в результате бомбардировки жилых домов в Николаевской области

Роман ПетренкоПонедельник, 14 марта 2022, 08:48
все фото: гсчс

14 марта в 06:00 в результате авиационного обстрела города Снигиревка российскими военными повреждены пять жилых домов.

Источник: ГСЧС Николаева, которую цитирует "Суспільне", глава области Виталий Ким

Детали: Спасатели деблокировали из-под завалов шесть человек. Один человек погиб.

По состоянию на 8:00 спасатели локализовали пожары, разбирают конструкции.

По информации Снигиревской ОТГ, жители, у которых повреждены дома в результате обстрела, будут поселены в помещении бывшего территориального центра социального обслуживания.

 

Ким сообщил, что также обстреляли Первомайское.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

 

Напомним: 13 марта в военной администрации Николаевской области сообщили об авиаударе вражеской авиации по одному из населенных пунктов области.

Темы: НиколаевГСЧС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Турция говорит, что Путин уже не собирается разговаривать с Зеленским

фотоРоссийский грузовой самолет слетал в ЕС и вернулся несмотря на санкции

Украинка Магучих стала чемпионкой мира с прыжков в высоту в помещении

Залужный обратился к политикам, которые сеют "зраду": Не мешайте нам

Лукашенко: Путин предлагает Украине стать такой, как Беларусь

Кремль пытается выяснить, чем недовольны россияне внутри страны – РосСМИ

Все новости...
Николаев
Киму на день рождения подарили мину и судочки с едой
Оккупанты сосредотачивают силы для наступления на Николаев и Кривой Рог
9 человек погибли в результате бомбардировок в Николаеве – ОГА
Последние новости
22:29
В monobank произошел часовой сбой из-за процессов безопасности
22:13
НАПК создало реестр коллаборантов и предателей для СБУ: более 200 фамилий
22:07
Гендиректор: "Азовсталь" разрушено, но отстроить ее можно
22:07
СМИ: Беларусские военные и техника на территории РБ стали отмечаться красным
21:58
Из Мариуполя в субботу эвакуировали более 4 тысяч человек, из Бородянки уехать не смогли
21:54
Китайский чиновник говорит, что НАТО не следует давить на Россию и снять санкции
21:49
Во Франции обеспокоились недостаточным количеством боеприпасов
21:30
На Вуглегирську ТЭС возобновили поставки газа, без света остается 900 тысяч украинцев
21:27
Порошенко призвал украинцев воздержаться от политдискуссий перед лицом врага
21:14
Турция говорит, что Путин уже не собирается разговаривать с Зеленским
Все новости...