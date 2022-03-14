Один человек погиб в результате бомбардировки жилых домов в Николаевской области
Понедельник, 14 марта 2022, 07:48
14 марта в 06:00 в результате авиационного обстрела города Снигиревка российскими военными повреждены пять жилых домов.
Источник: ГСЧС Николаева, которую цитирует "Суспільне", глава области Виталий Ким
Детали: Спасатели деблокировали из-под завалов шесть человек. Один человек погиб.
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По состоянию на 8:00 спасатели локализовали пожары, разбирают конструкции.
По информации Снигиревской ОТГ, жители, у которых повреждены дома в результате обстрела, будут поселены в помещении бывшего территориального центра социального обслуживания.
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Ким сообщил, что также обстреляли Первомайское.
Напомним: 13 марта в военной администрации Николаевской области сообщили об авиаударе вражеской авиации по одному из населенных пунктов области.