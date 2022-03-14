Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Один человек погиб в результате бомбардировки жилых домов в Николаевской области

Роман ПетренкоПонедельник, 14 марта 2022, 07:48
Один человек погиб в результате бомбардировки жилых домов в Николаевской области
все фото: гсчс

14 марта в 06:00 в результате авиационного обстрела города Снигиревка российскими военными повреждены пять жилых домов.

Источник: ГСЧС Николаева, которую цитирует "Суспільне", глава области Виталий Ким

Детали: Спасатели деблокировали из-под завалов шесть человек. Один человек погиб.

Реклама:

По состоянию на 8:00 спасатели локализовали пожары, разбирают конструкции.

По информации Снигиревской ОТГ, жители, у которых повреждены дома в результате обстрела, будут поселены в помещении бывшего территориального центра социального обслуживания.

 

ВИДЕО ДНЯ

Ким сообщил, что также обстреляли Первомайское.

 

Напомним: 13 марта в военной администрации Николаевской области сообщили об авиаударе вражеской авиации по одному из населенных пунктов области.

Темы: НиколаевГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: