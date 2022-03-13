На Миколаївщині ворожа авіація розбомбила школу: люди під завалами
Неділя, 13 березня 2022, 16:59
У Миколаївській області авіація російських окупантів нанесла бомбовий удар по приміщенню школи в одному з населених пунктів, внаслідок чого люди опинились під завалами
Джерело: голова Миколаївської обласної військової адмінстрації Віталій Кім
Пряма мова Кіма: "Яким треба бути моральним виродком, щоби давати і виконувати такі накази".
Деталі: За словами Кіма, під завалами школи опинилися люди, які перебували всередині під час авіаудару.
Рятувальники спільно з місцевою владою розчищають завали, щоби дістати людей.
Наразі дані про загиблих чи постраждалих уточнюються.
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Передісторія:
- Внаслідок авіаударів російських окупантів по Миколаєву загинуло 9 мирних мешканців.
- Проти ночі 12 березня окупанти гатили з артилерії по місту, через що 8 людей дістали поранення, і зруйновано 167 будинків.
- Кім раніше 13 березня заявляв, що, судячи з перехоплених розмов окупантів, російські загарбники бояться та поважають українські Збройні Сили.