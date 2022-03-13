На Миколаївщині ворожа авіація розбомбила школу: люди під завалами

У Миколаївській області авіація російських окупантів нанесла бомбовий удар по приміщенню школи в одному з населених пунктів, внаслідок чого люди опинились під завалами

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адмінстрації Віталій Кім

Пряма мова Кіма: "Яким треба бути моральним виродком, щоби давати і виконувати такі накази".

Деталі: За словами Кіма, під завалами школи опинилися люди, які перебували всередині під час авіаудару.

Рятувальники спільно з місцевою владою розчищають завали, щоби дістати людей.

Наразі дані про загиблих чи постраждалих уточнюються.

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