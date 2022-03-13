Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Миколаївщині ворожа авіація розбомбила школу: люди під завалами

Денис КарловськийНеділя, 13 березня 2022, 15:59
На Миколаївщині ворожа авіація розбомбила школу: люди під завалами
зруйнована школа на Миколаївщині. Фото: Віталій КІм

У Миколаївській області авіація російських окупантів нанесла бомбовий удар по приміщенню школи в одному з населених пунктів, внаслідок чого люди опинились під завалами

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адмінстрації Віталій Кім

Пряма мова Кіма: "Яким треба бути моральним виродком, щоби давати і виконувати такі накази".

Реклама:

Деталі: За словами Кіма, під завалами школи опинилися люди, які перебували всередині під час авіаудару.

Рятувальники спільно з місцевою владою розчищають завали, щоби дістати людей.

Наразі дані про загиблих чи постраждалих уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Внаслідок авіаударів російських окупантів по Миколаєву загинуло 9 мирних мешканців.
  • Проти ночі 12 березня окупанти гатили з артилерії по місту, через що 8 людей дістали поранення, і зруйновано 167 будинків.
  • Кім раніше 13 березня заявляв, що, судячи з перехоплених розмов окупантів, російські загарбники бояться та поважають українські Збройні Сили.

Теми: Миколаївська областьобстрілРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Миколаївська область
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Українців закликають до обачності 23-24 серпня: У нас День Незалежності, а росіяни підступні
"Психічні хвороби" для ухилянтів: на Миколаївщині викрили масштабну схему торгівлі довідками
Останні новини
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
Усі новини...
Реклама: