Росіяни викрали священика ПЦУ у Бердянську
Понеділок, 14 березня 2022, 09:22
Російські військові провели обшук у помешканні священника ПЦУ Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська. Його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.
Джерело: Укрінформ з посиланням на місцевих вірян
Деталі: Окупанти провели обшук, нічого не знайшли і після цього вивезли священика у невідомому напрямку.
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Дружині Николаєва з особливими потребами Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, наказали не виходити з дому.
Перші загрози на мобільний телефон Олег Ніколаєв почав отримувати ще під час боїв за Бердянськ.
Що було раніше: 13 березня в окупованій Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).
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