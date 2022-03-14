Росіяни викрали священика ПЦУ у Бердянську

Російські військові провели обшук у помешканні священника ПЦУ Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська. Його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.

Джерело: Укрінформ з посиланням на місцевих вірян

Деталі: Окупанти провели обшук, нічого не знайшли і після цього вивезли священика у невідомому напрямку.

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Дружині Николаєва з особливими потребами Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, наказали не виходити з дому.

Перші загрози на мобільний телефон Олег Ніколаєв почав отримувати ще під час боїв за Бердянськ.

Що було раніше: 13 березня в окупованій Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова).