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Росіяни викрали священика ПЦУ у Бердянську

"Українська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 09:22

Російські військові провели обшук у помешканні священника ПЦУ Олега Ніколаєва з окупованого Бердянська. Його самого арештували та вивезли у невідомому напрямку.

Джерело: Укрінформ з посиланням на місцевих вірян

Деталі: Окупанти провели обшук, нічого не знайшли і після цього вивезли священика у невідомому напрямку.

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Дружині Николаєва з особливими потребами Юлії, яка має орфанну хворобу і постійно потребує терапії, наказали не виходити з дому.

Перші загрози на мобільний телефон Олег Ніколаєв почав отримувати ще під час боїв за Бердянськ. 

Що було раніше: 13 березня в окупованій Волновасі Донецької області росіяни вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова). 

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Теми: Православна Церква УкраїницерквавійнаБердянськ
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