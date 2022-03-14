Россияне похитили священника ПЦУ в Бердянске

Российские военные провели обыск в доме священника ПЦУ Олега Николаева из оккупированного Бердянска. Его арестовали и вывезли в неизвестном направлении.

Источник: Укринформ со ссылкой на местных верующих

Детали: Оккупанты провели обыск, ничего не нашли и после этого вывезли его в неизвестном направлении.

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Жене священника с особыми потребностями Юлии, которая имеет орфанную болезнь и постоянно нуждается в терапии, приказали не выходить из дома.

Первые угрозы Олег Николаев начал получать на мобильный телефон еще во время боев за Бердянск.

Что было ранее: 13 марта в оккупированном Волновахе Донецкой области русские убили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова).



