У Києві працює інфраструктура: відкриваються аптеки, СТО, заправки – КМДА

Інфраструктура Києва працює в штатному режимі. Мешканців столиці закликають пам'ятати про обережність та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Місто продовжує жити в умовах воєнного стану. Вкрай важливо зберігати обережність: спускатися в укриття у разі оголошення повітряної тривоги, дотримуватися правил комендантської години.

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Працює вся інфраструктура міста. Комунальники, транспортники, медики працюють у бойовому режимі. Із 08:00 до 19:00 там, де можливо забезпечити перевезення, працює громадський транспорт. Відкриваються аптеки, магазини, заправки, СТО.

Продовжує роботу Гуманітарний штаб. На сьогодні потрібна допомога від волонтерів та водіїв вантажного транспорту".

Нагадаємо: В Оболонському районі столиці в дев’ятиповерхівку на вулиці Богатирській, 20 влучив артилерійський снаряд, загинула одна людина. Також російські війська обстріляли завод "Антонов".