В Киеве работает инфраструктура: открываются аптеки, СТО, заправки – КГГА

Инфраструктура Киева работает в штатном режиме. Жителей столицы призывают помнить об осторожности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Источник: КГГА

Дословно: "Город продолжает жить в условиях военного положения. Крайне важно соблюдать осторожность: спускаться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги, соблюдать правила комендантского часа.

Работает инфраструктура города. Коммунальщики, транспортники, медики работают в боевом режиме. С 08:00 до 19:00 там, где можно обеспечить перевозку, работает общественный транспорт. Открываются аптеки, магазины, заправки, СТО.

Продолжает работу Гуманитарный штаб. На сегодняшний день нужна помощь от волонтеров и водителей грузового транспорта".

Напомним: В Оболонском районе столицы в девятиэтажку на улице Богатырской, 20 попал артиллерийский снаряд, погиб человек. Также российские войска обстреляли завод "Антонов".