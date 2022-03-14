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В Киеве работает инфраструктура: открываются аптеки, СТО, заправки – КГГА

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 марта 2022, 09:27
В Киеве работает инфраструктура: открываются аптеки, СТО, заправки – КГГА
иллюстративное фото КГГА

Инфраструктура Киева работает в штатном режиме. Жителей столицы призывают помнить об осторожности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Источник: КГГА

Дословно: "Город продолжает жить в условиях военного положения. Крайне важно соблюдать осторожность: спускаться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги, соблюдать правила комендантского часа.

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Работает инфраструктура города. Коммунальщики, транспортники, медики работают в боевом режиме. С 08:00 до 19:00 там, где можно обеспечить перевозку, работает общественный транспорт. Открываются аптеки, магазины, заправки, СТО.

Продолжает работу Гуманитарный штаб. На сегодняшний день нужна помощь от волонтеров и водителей грузового транспорта".

Напомним: В Оболонском районе столицы в девятиэтажку на улице Богатырской, 20 попал артиллерийский снаряд, погиб человек. Также российские войска обстреляли завод "Антонов".

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Темы: Киев
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