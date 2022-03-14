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"Думаю, я у списку на знищення": у Херсоні секретарці міськради спалили будинок

"Українська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 09:44

Секретарці міської ради Херсона Галині Луговій спалили будинок.

Джерело: Галина Лугова, яку цитує Суспільне

Пряма мова: "Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення".

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Деталі: Будинок Лугової знаходився у передмісті Херсона в Антонівці. Оскільки секретарка міськради разом із сім’єю до цього виїхали з будинку, за ним наглядали сусіди. 

Пряма мова: "Сусіди вийшли і бачили, як двоє осіб уже бігли від будинку. Ці люди кинули щось у вікно, якусь вибухову речовину. 

Все життя покладено у цей будинок, я його будувала власними руками з чоловіком. Це навмисно було".

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Що було раніше: Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Теми: Херсонвійна
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