"Думаю, я в списке на уничтожение": в Херсоне секретарю горсовета сожгли дом

Секретарю городского совета Херсона Галине Луговой сожгли дом.

Источник: Галина Луговая, которую цитирует Суспільне

Прямая речь: "Я осталась без дома. Думаю, я в списке на физическое уничтожение".

Детали: Дом Луговой находился в пригороде Херсона в Антоновке. Поскольку секретарь горсовета вместе с семьей раньше уехали из дома, за ним присматривали соседи.

Прямая речь: "Соседи вышли и видели, как два человека уже бежали от дома. Эти люди бросили что-нибудь в окно, какое-то взрывчатое вещество.

Вся жизнь положена в этот дом, я его строила своими руками с мужем. Это специально было".

Что было ранее: Оккупанты в Херсонской области звонят по телефону депутатам местного Областного совета и предлагают сотрудничать. Они задумали провести так называемый "референдум" о создании "Херсонской народной республики".