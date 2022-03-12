Окупанти надумали провести в Херсоні "референдум" за "ХНР" – місцевий депутат
Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".
Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook
Пряма мова: "На Херсонщині готують референдум щодо створення ХНР.
Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився.
Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради.
Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення.
Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього.
Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР".
Деталі: Хлань розповів, що йому телефонували окупанти і пропонували співпрацю.
За словами депутата, згодом вся держава буде дивитись на таких депутатів і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може: "Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління".
Що передувало: Після того, як у Херсон тимчасово зайшли окупанти у місті та області регулярно відбуваються акції проти окупантів.
У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.
Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.
Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.
Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.
Передісторія:
- Після того, як українці в окупованих містах почали протестувати, російські бойовики захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні, у їх планах – запровадити на захоплених територіях путінський поліцейський режим.
- Разом із армією РФ в Україну прийшли російські силовики, представники міліції. Українські захисники припускають, що силовиків відправили в Україну для протистояння цивільному населенню та придушення протестів.