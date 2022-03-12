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Окупанти надумали провести в Херсоні "референдум" за "ХНР" – місцевий депутат

Альона Мазуренко Субота, 12 березня 2022, 14:41
Окупанти надумали провести в Херсоні референдум за ХНР – місцевий депутат
У ХЕРСОНІ ДО МАШИН З ГУМАНІТАРНОЮ ДОПОМОГОЮ ВІД ОКУПАНТІВ ЖИТЕЛІ ВИЙШЛИ З ЖОВТО-БЛАКИТНИМИ ПРАПОРАМИ. ФОТО ЧИТАЧА "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ"

Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook

Пряма мова: "На Херсонщині готують референдум щодо створення ХНР.

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Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився.

Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради.

Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення.

ВІДЕО ДНЯ

Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього.

Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР".

Деталі: Хлань розповів, що йому телефонували окупанти і пропонували співпрацю.

За словами депутата, згодом вся держава буде дивитись на таких депутатів і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може: "Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління".

Що передувало: Після того, як у Херсон тимчасово зайшли окупанти у місті та області регулярно відбуваються акції проти окупантів. 

У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага. 

Передісторія: 

  • Після того, як українці в окупованих містах почали протестувати, російські бойовики захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні, у їх планах – запровадити на захоплених територіях путінський поліцейський режим.
  • Разом із армією РФ в Україну прийшли російські силовики, представники міліції. Українські захисники припускають, що силовиків відправили в Україну для протистояння цивільному населенню та придушення протестів. 

Теми: ХерсонвійнаокупаціяРосія
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