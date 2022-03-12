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Окупанти надумали провести в Херсоні "референдум" за "ХНР" – місцевий депутат

Мазуренко Альона Субота, 12 березня 2022, 15:41
У ХЕРСОНІ ДО МАШИН З ГУМАНІТАРНОЮ ДОПОМОГОЮ ВІД ОКУПАНТІВ ЖИТЕЛІ ВИЙШЛИ З ЖОВТО-БЛАКИТНИМИ ПРАПОРАМИ. ФОТО ЧИТАЧА "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ"

Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Джерело: депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook

Пряма мова: "На Херсонщині готують референдум щодо створення ХНР.

Окупанти телефонують депутатам Херсонської Обласної ради з питанням чи готові ми співпрацювати з ними. Категорично відмовився.

Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради.

Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення.

Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього.

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Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР".

Деталі: Хлань розповів, що йому телефонували окупанти і пропонували співпрацю.

За словами депутата, згодом вся держава буде дивитись на таких депутатів і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може: "Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління".

Що передувало: Після того, як у Херсон тимчасово зайшли окупанти у місті та області регулярно відбуваються акції проти окупантів. 

У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага. 

Передісторія: 

  • Після того, як українці в окупованих містах почали протестувати, російські бойовики захопили слідчий ізолятор у тимчасово окупованому Херсоні, у їх планах – запровадити на захоплених територіях путінський поліцейський режим.
  • Разом із армією РФ в Україну прийшли російські силовики, представники міліції. Українські захисники припускають, що силовиків відправили в Україну для протистояння цивільному населенню та придушення протестів. 

Теми: ХерсонвійнаокупаціяРосія
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