Єрмак: Ізраїль взяв на себе благородну роль посередника в пошуку миру з РФ
Понеділок, 14 березня 2022, 10:09
Голова Офісу президента Андрій Єрмак каже, що Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України.
Джерело: Єрмак у Facebook
Пряма мова: "Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.
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Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою.
Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль".