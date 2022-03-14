Єрмак: Ізраїль взяв на себе благородну роль посередника в пошуку миру з РФ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак каже, що Ізраїль взяв на себе місію посередника у пошуку миру та завершенні російської агресії проти України.

Джерело: Єрмак у Facebook

Пряма мова: "Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.

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Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою.

Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль".