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Ермак: Израиль взял на себя благородную роль посредника в поиске мира с РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 марта 2022, 11:09
Андрей Ермак. фото ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

Источник: Ермак в Facebook

Прямая речь: Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой.

Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий".

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Темы: войнаАндрей ЕрмакИзраиль
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