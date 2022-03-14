Ермак: Израиль взял на себя благородную роль посредника в поиске мира с РФ
Глава Офиса президента Андрей Ермак говорит, что Израиль взял на себя миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.
Источник: Ермак в Facebook
Прямая речь: Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.
Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой.
Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий".
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