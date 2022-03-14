На Херсонщині тривають мітинги проти окупанта: 14 березня вийшла Білозерка
Понеділок, 14 березня 2022, 11:51
14 березня жителі селища Білозерка, що під Херсоном, вийшли на мирний мітинг проти російських окупантів.
Джерело: відеотрансляції мешканців у Facebook
Деталі: Як видно з відео, кілька сотень людей йдуть вулицею, несуть жовто-блакитні прапори і скандують "Україна понад усе", "Русский солдат – фашистський окупант", "Слава Україні – героям слава. Слава нації – смерть ворогам!", "Путін – ху*ло".
Люди також підійшли до озброєних російських солдатів. Вони гукали їм "Додому", "Рашисти" і співали хором гімн України.
Одна з очевидиць, яка вела стрім з акції, повідомила, що окупанти стріляли у повітря і намагалися зупинити колону мешканців.
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