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В Херсонской области проходят митинги против оккупанта: 14 марта вышла Белозерка

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 10:51
В Херсонской области проходят митинги против оккупанта: 14 марта вышла Белозерка
Поселок Белозерка. Скриншот с видео

14 марта жители поселка Белозерка, что под Херсоном, вышли на мирный митинг против российских оккупантов.

Источник: видеотрансляции жителей в Facebook

Детали: Как видно из видео, несколько сотен человек идут по улице, несут желто-голубые флаги и скандируют "Украина превыше всего", "Русский солдат – фашистский оккупант", "Слава Украине – героям слава. Слава нации – смерть врагам!", "Путин – ху*ло".

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Люди также подошли к вооруженным русским солдатам. Они кричали им "Домой", "Рашисты" и пели хором гимн Украины.

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Одна из очевидиц, которая вела стрим из акции, сообщила, что оккупанты стреляли в воздух и пытались остановить колонну жителей.

Темы: Херсонская областьвойнамитинги
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