Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія обстріляла 15 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 11:31
Росія обстріляла 15 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені
Краматорськ після авіаудару 14 березня. Фото з ТГ Кириленка

Російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, щонайменше дві людини загинули, інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Джерело: поліція Донецької області, начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Дослівно поліція: "Під обстрілами росіян опинилися 15 населених пунктів – Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Волноваха, Мар’їнка, Красногорівка, Краматорськ, Дружківка, Андріївка, Святогірськ, Кам’янка, Павлівка, Зайцеве, Іванівка, Верхньоторецьке. Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені".

Деталі: У поліції додали, що пошкоджено щонайменше 37 об’єктів, переважна більшість яких – житлові будинки мирних громадян. Інформація про жертви уточнюється.

За словами Кириленка, у результаті обстрілу Краматорська російський снаряд влучив у житловий квартал, двоє людей загинуло. 

Реклама:
 

Краматорськ після авіаудару 14 березня

Фото з ТГ Кириленка

Наразі на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Без води залишились Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське, частково Добропілля. Загалом понад 200 тисяч людей. 

 
Краматорськ після авіаудару 14 березня
Фото з ТГ Кириленка

Також окупанти обстріляли Авдіївку, пошкодивши коксохімічний завод, житлові будинки, школу та газогін. 

Тривають постійні авіанальоти на Маріуполь – люди не можуть вийти з бомбосховищ, вони у вкрай критичному стані.

ВІДЕО ДНЯ

До міста продовжує рухатися колона з гуманітарним вантажем і евакуаційними автобусами.

Поліція за цими фактами відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ.

Теми: Донецька областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: