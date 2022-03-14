Росія обстріляла 15 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені

Російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, щонайменше дві людини загинули, інформація про загиблих та поранених уточнюється.

Джерело: поліція Донецької області, начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Дослівно поліція: "Під обстрілами росіян опинилися 15 населених пунктів – Маріуполь, Авдіївка, Вугледар, Волноваха, Мар’їнка, Красногорівка, Краматорськ, Дружківка, Андріївка, Святогірськ, Кам’янка, Павлівка, Зайцеве, Іванівка, Верхньоторецьке. Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені".



Деталі: У поліції додали, що пошкоджено щонайменше 37 об’єктів, переважна більшість яких – житлові будинки мирних громадян. Інформація про жертви уточнюється.



За словами Кириленка, у результаті обстрілу Краматорська російський снаряд влучив у житловий квартал, двоє людей загинуло.

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Краматорськ після авіаудару 14 березня Фото з ТГ Кириленка

Наразі на Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Без води залишились Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, Білицьке, Білозерське, Водянське, частково Добропілля. Загалом понад 200 тисяч людей.

Краматорськ після авіаудару 14 березня Фото з ТГ Кириленка

Також окупанти обстріляли Авдіївку, пошкодивши коксохімічний завод, житлові будинки, школу та газогін.



Тривають постійні авіанальоти на Маріуполь – люди не можуть вийти з бомбосховищ, вони у вкрай критичному стані.

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До міста продовжує рухатися колона з гуманітарним вантажем і евакуаційними автобусами.



Поліція за цими фактами відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) ККУ.