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Россия обстреляла 15 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Ирина БалачукПонедельник, 14 марта 2022, 11:31
Россия обстреляла 15 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые
Краматорск после авиаудара 14 марта. Фото с ТГ Кириленко

Российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, по меньшей мере два человека погибли, информация о погибших и раненых уточняется.

Источник: полиция Донецкой области, начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Дословно полиция: "Под обстрелами россиян оказались 15 населенных пунктов – Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Волноваха, Марьинка, Красногоровка, Краматорск, Дружковка, Андреевка, Святогорск, Каменка, Павловка, Зайцево, Ивановка, Верхнеторецкое. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненные".

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Детали: В полиции добавили, что повреждено по меньшей мере 37 объектов, подавляющее большинство из которых – жилые дома мирных граждан. Информация о жертвах уточняется.

По словам Кириленко, в результате обстрела Краматорска российский снаряд попал в жилой квартал, два человека погибли. 

 

 Краматорск после авиаудара 14 марта 

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Фото с ТГ Кириленко

Сейчас в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично Доброполье. В общей сложности более 200 тысяч человек. 

 

  Краматорск после авиаудара 14 марта

Фото с ТГ Кириленко

Также оккупанты обстреляли Авдеевку, повредив коксохимический завод, жилые дома, школу и газопровод.

Продолжаются постоянные авианалеты на Мариуполь – люди не могут выйти из бомбоубежищ, они в крайне критическом состоянии.

В город продолжает двигаться колонна с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами.

Полиция по этим фактам открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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