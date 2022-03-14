Россия обстреляла 15 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Краматорск после авиаудара 14 марта. Фото с ТГ Кириленко

Российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, по меньшей мере два человека погибли, информация о погибших и раненых уточняется.

Источник: полиция Донецкой области, начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Дословно полиция: "Под обстрелами россиян оказались 15 населенных пунктов – Мариуполь, Авдеевка, Угледар, Волноваха, Марьинка, Красногоровка, Краматорск, Дружковка, Андреевка, Святогорск, Каменка, Павловка, Зайцево, Ивановка, Верхнеторецкое. В результате ударов российских войск есть погибшие и раненные".

Детали: В полиции добавили, что повреждено по меньшей мере 37 объектов, подавляющее большинство из которых – жилые дома мирных граждан. Информация о жертвах уточняется.

По словам Кириленко, в результате обстрела Краматорска российский снаряд попал в жилой квартал, два человека погибли.

Краматорск после авиаудара 14 марта Фото с ТГ Кириленко

Сейчас в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично Доброполье. В общей сложности более 200 тысяч человек.

Краматорск после авиаудара 14 марта Фото с ТГ Кириленко

Также оккупанты обстреляли Авдеевку, повредив коксохимический завод, жилые дома, школу и газопровод.

Продолжаются постоянные авианалеты на Мариуполь – люди не могут выйти из бомбоубежищ, они в крайне критическом состоянии.

В город продолжает двигаться колонна с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами.

Полиция по этим фактам открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ.