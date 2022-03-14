У Кремлі поняття не мають, чи Кадиров справді заїхав в Україну
Понеділок, 14 березня 2022, 14:01
У Кремлі немає даних, чи глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває на території України.
Джерело: Речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"
Пряма мова: "Ні. Таких даних немає".
Пряма мова: "Він, на мою думку, безпосередньо не стверджував, що він знаходиться в Україні. Жодних прямих тверджень не було, тому прошу звертатися саме до адміністрації глави республіки в Чечні".
Що було раніше: 14 березня Рамзан Кадиров хвалився у соцмережах, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожував, що вже може бути в столиці.
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