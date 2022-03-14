У Кремлі поняття не мають, чи Кадиров справді заїхав в Україну

У Кремлі немає даних, чи глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває на території України.

Джерело: Речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ні. Таких даних немає".

Пряма мова: "Він, на мою думку, безпосередньо не стверджував, що він знаходиться в Україні. Жодних прямих тверджень не було, тому прошу звертатися саме до адміністрації глави республіки в Чечні".

Що було раніше: 14 березня Рамзан Кадиров хвалився у соцмережах, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожував, що вже може бути в столиці.