Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Кремлі поняття не мають, чи Кадиров справді заїхав в Україну

"Українська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 13:01

У Кремлі немає даних, чи глава Чечні Рамзан Кадиров перебуває на території України. 

Джерело: Речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ні. Таких даних немає".

Реклама:

Пряма мова: "Він, на мою думку, безпосередньо не стверджував, що він знаходиться в Україні. Жодних прямих тверджень не було, тому прошу звертатися саме до адміністрації глави республіки в Чечні".

Що було раніше: 14 березня Рамзан Кадиров хвалився у соцмережах, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожував, що вже може бути в столиці.

Теми: КадировПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: