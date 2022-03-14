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В Кремле понятия не имеют, действительно ли Кадыров заехал в Украину

"Украинская правда"Понедельник, 14 марта 2022, 14:01

В Кремле нет данных, находится ли глава Чечни Рамзан Кадыров на территории Украины.

Источник: Спикер президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Нет. Таких данных нет".

Прямая речь: "Он, по-моему, непосредственно не утверждал, что он находится в Украине. Никаких прямых утверждений не было, поэтому прошу обращаться именно в администрацию главы республики в Чечне".

Что было раньше: 14 марта Рамзан Кадыров хвастался в соцсетях, что был в Гостомеле под Киевом, и угрожал, что уже скоро может быть в столице.

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Темы: КадыровПутинРосcия
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