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СБУ затримала "злодія в законі", який втік із колонії від обстрілів окупанта

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 березня 2022, 15:04
"Гега Озургецький" в Україні відбував покарання за замах на вмисне вбивство

Служба безпеки України звітує про затримання 5 російських колаборантів і підсанкційного "злодія в законі".

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в  правоохоронних органах

ДеталіУ Вінницькій області українським силовикам вдалося затримати на кордоні "злодія в законі" Георгія Кіладзе на прізвисько "Гега Озургетський", який із червня 2021 року він перебуває в санкційних списках РНБО.

У 2020 році Кіладзе було засуджено до 7,5 років позбавлення волі за замах на вмисне вбивство. Він відбував покарання в Новгород-Сіверській УВП №31 на Чернігівщині. У лютому 2021 року 28-річному "злодію в законі" було додатково повідомлено про підозру в поширенні злочинного впливу в суспільстві особою у статусі "вора в законі" та участь у проведенні "сходки".

Як уточнило УП джерело в силових структурах, після початку повномасштабної війни РФ проти України вищевказана установа виконання покарань опинилася на тимчасово окупованій території. Зі слів затриманого Кіладзе, в кінці лютого 2022 року він самовільно покинув колонію, після того як почались артобстріли.

у Донецькій області:

СБУ затримала чотирьох пособників російських окупантів. Зокрема, у Покровську чоловік та жінка здійснювали фото- та відеозйомку аеродромів, електростанції, мостів тощо. Відзняті матеріали за винагороду відправляли куратору – військовому РФ, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території.

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Потім ці дані окупанти використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів по території України. За даними прокуратури, суд арештував затримане подружжя. 

Ще двох російських колаборантів СБУ затримала у Краматорську. Вони збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам "ДНР".

У Закарпатській області:

За державну зраду затримано 24-річного киянина, який "заліг" у Берегівському районі й чекав вказівок від ворога. Він збирав і передавав йому фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.

Отримані розвіддані використовувалися армією РФ під час планування наступальних і терористичних операцій.

Теми: СБУвійна
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