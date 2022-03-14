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СБУ затримала "злодія в законі", який втік із колонії від обстрілів окупанта

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 березня 2022, 14:04
СБУ затримала злодія в законі, який втік із колонії від обстрілів окупанта
"Гега Озургецький" в Україні відбував покарання за замах на вмисне вбивство

Служба безпеки України звітує про затримання 5 російських колаборантів і підсанкційного "злодія в законі".

Джерело: СБУ, співрозмовник УП в  правоохоронних органах

ДеталіУ Вінницькій області українським силовикам вдалося затримати на кордоні "злодія в законі" Георгія Кіладзе на прізвисько "Гега Озургетський", який із червня 2021 року він перебуває в санкційних списках РНБО.

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У 2020 році Кіладзе було засуджено до 7,5 років позбавлення волі за замах на вмисне вбивство. Він відбував покарання в Новгород-Сіверській УВП №31 на Чернігівщині. У лютому 2021 року 28-річному "злодію в законі" було додатково повідомлено про підозру в поширенні злочинного впливу в суспільстві особою у статусі "вора в законі" та участь у проведенні "сходки".

Як уточнило УП джерело в силових структурах, після початку повномасштабної війни РФ проти України вищевказана установа виконання покарань опинилася на тимчасово окупованій території. Зі слів затриманого Кіладзе, в кінці лютого 2022 року він самовільно покинув колонію, після того як почались артобстріли.

у Донецькій області:

ВІДЕО ДНЯ

СБУ затримала чотирьох пособників російських окупантів. Зокрема, у Покровську чоловік та жінка здійснювали фото- та відеозйомку аеродромів, електростанції, мостів тощо. Відзняті матеріали за винагороду відправляли куратору – військовому РФ, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території.

Потім ці дані окупанти використовували для нанесення ракетних та артилерійських ударів по території України. За даними прокуратури, суд арештував затримане подружжя. 

Ще двох російських колаборантів СБУ затримала у Краматорську. Вони збирали відомості про переміщення військ ЗСУ на сході та передавали бойовикам "ДНР".

У Закарпатській області:

За державну зраду затримано 24-річного киянина, який "заліг" у Берегівському районі й чекав вказівок від ворога. Він збирав і передавав йому фото з пересуванням техніки ЗСУ з її дислокацією.

Отримані розвіддані використовувалися армією РФ під час планування наступальних і терористичних операцій.

Теми: СБУвійна
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