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В Україні вперше повідомили про підозру "вору в законі"

Четвер, 4 лютого 2021, 19:47

"Злодію в законі" на прізвисько "Гіга Озургетський" та двом "смотрящим" повідомили про підозру за двома нововведеними статтями Кримінального кодексу.

Джерело: МВС, Нацполіція, Офіс генпрокурора

Пряма мова першого заступника голови Національної поліції Євгенія Коваля: "На сьогодні це перша підозра "вору в законі" – він, до речі, наймолодший представник кримінального світу такого рівня… Це ще не обвинувальний акт і не вирок. Але це важливий результат кропіткої та професійної роботи оперативників та слідчих Нацполіції".

Деталі: Зазначається, що "Гіга Озургетський" був "коронований" у 2013 році у Греції. У березні 2020-го його засудили до 7,5 років позбавлення волі за замах на вбивство.

Покарання він відбуває у Новгород-Сіверській виправній колонії № 31. Власне там він встановив та поширив свій злочинний вплив, призначав так званих "смотрящих", вирішував конфлікти та спірні ситуації, які виникали між представниками криміналітету, розподіляв незаконно отримані кошти.

Зокрема, він призначив "смотрящими" за колонією двох пожиттєво засуджених осіб. Крім того, всі рішення "Гіги Озургетського" були обов’язкові до виконання засудженими під час вирішення ним конфліктних ситуацій між ув’язненими.

Також він здійснював контроль так званого "общака" - надходження та розподілу матеріальних благ і грошових коштів здобутих злочинним шляхом. До того ж він ухвалив рішення про організацію злочинного зібрання та провів "сходку" у виправній колонії.

15 січня 2021 року відбулося зібрання за участю підозрюваних та ще 13 засуджених, де останні висловили недовіру одному з так званих "смотрящих" за його поведінку. За результатами злочинного зібрання "Гіга Озургетський", підкреслюючи свій статус "вора в законі", залишив за довіреною особою його статус та гарантував присутнім, що він, як і всі, буде дотримуватися злодійських традицій. Також закликав усіх присутніх звертатися до нього як до "вора в законі" у випадку виникнення спірних питань та конфліктів.

У четвер 4 лютого 28-річному "злодію в законі" повідомлено про підозру за поширення злочинного впливу в суспільстві особою у статусі "вора в законі" та участь у проведенні "сходки".

 

Його довіреним особам – 36-річному та 46-річному так званим "смотрящим" було повідомлено про підозру за участь у сходці.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо: Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі" у червні 2020 року.

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Українська правда
Теми: МВСполіціяМВСОфіс генпрокурора


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