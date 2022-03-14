СБУ задержала "вора в законе", сбежавшего из колонии от обстрелов оккупанта
Служба безопасности Украины отчитывается о задержании 5 российских коллаборантов и подсанкционного "вора в законе".
Источник: СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: В Винницкой области украинским силовикам удалось задержать на границе "вора в законе" Георгия Киладзе по прозвищу "Гега Озургецкий", который с июня 2021 года находится в санкционных списках СНБО.
В 2020 году Киладзе был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за покушение на умышленное убийство. Он отбывал наказание в Новгород-Северской исправительной колонии №31 в Черниговской области. В феврале 2021 года 28-летний "вор в законе" был дополнительно уведомлен о подозрении в распространении преступного воздействия в обществе лицом в статусе "вора в законе" и участии в проведении "сходки".
Как уточнил УП источник в силовых структурах, после начала полномасштабной войны РФ против Украины вышеуказанное учреждение исполнения наказаний оказалось на временно оккупированной территории. По словам задержанного Киладзе, в конце февраля 2022 года он самовольно покинул колонию после того, как начались артобстрелы.
в Донецкой области:
СБУ задержала четырех пособников российских оккупантов. В частности, в Покровске муж и жена осуществляли фото- и видеосъемку аэродромов, электростанции, мостов и т.д. Отснятые материалы за вознаграждение отправляли куратору – военному РФ, который сейчас находится на временно оккупированной территории.
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Затем эти данные оккупанты использовали для нанесения ракетных и артиллерийских ударов по территории Украины. По данным прокуратуры, суд арестовал задержанных супругов.
Еще двоих российских коллаборантов СБУ задержала в Краматорске. Они собирали сведения о перемещении войск ВСУ на востоке и передавали боевикам ДНР.
В Закарпатской области:
За государственную измену задержан 24-летний киевлянин, который "залег" в Береговском районе и ждал указаний от врага. Он собирал и передавал ему фото с передвижением техники ВСУ по ее дислокации.
Полученные разведданные использовались армией РФ при планировании наступательных и террористических операций.