Російські окупанти формують загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів.

Джерело: Заява Міністерства оборони у Facebook

Дослівно: "За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ".

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Деталі: Табори для розміщення та підготовки сирійських найманців розгорнуто поблизу українського кордону у Ростовській області РФ та в Гомельській області Білорусі".

Що передувало: Українські розвідники раніше повідомили, що російські окупанти відкрили 14 центрів вербування найманців у Сирії для війни проти України.