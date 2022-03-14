Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни завербували вже понад тисячу сирійських найманців – Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 14 березня 2022, 15:22

Російські окупанти формують загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів. 

Джерело: Заява Міністерства оборони у Facebook

Дослівно: "За наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ". 

Деталі: Табори для розміщення та підготовки сирійських найманців розгорнуто поблизу українського кордону у Ростовській області РФ та в Гомельській області Білорусі".

Що передувало: Українські розвідники раніше повідомили, що російські окупанти відкрили 14 центрів вербування найманців у Сирії для війни проти України. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СиріяМіноборониГенштабвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоРосійський вантажний літак злітав в ЄС і повернувся попри санкції

Українка Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні

Залужний звернувся до політиків, які сіють "зраду": Не заважайте нам

Лукашенко: Путін пропонує Україні стати такою, як Білорусь

Кремль намагається з'ясувати, чим незадоволені росіяни всередині країни – РосЗМІ

В Україні запрацювали табори для полонених росіян

Усі новини...
Сирія
Вороги відкрили 14 центрів вербування у Сирії: до 600 доларів за місяць війни в Україні
Зеленський нагадав найманцям з Сирії, що Росія так само знищувала їхню країну
Підкріплення у війні: Росія вже двічі надсилала літак до Сирії
Останні новини
19:28
Мантри Лаврова про неонацистів в Україні означають, що російський військовий корабель тоне - МЗС
19:28
"Побачити Чорнобаївку і померти": реакція українців на поразки окупантів
19:17
Керівник Миколаївщини просить жителів збирати тіла окупантів
19:16
Залізничного сполучення між Україною та Білоруссю більше немає – голова УЗ
19:05
Місцями ворога відсунули на 70 кілометрів від Києва – Міноборони
18:51
Ще один нафтосервісний гігант зупиняє інвестиції в РФ
18:44
На російському "Першому телеканалі" продовжуються звільнення
18:38
США підтверджує використання РФ гіперзвукових ракет проти України - CNN
18:38
фотоРосіяни прилетіли на МКС у формі кольорів українського прапора
18:37
Війська РФ повністю зруйнували село на Житомирщині
Усі новини...