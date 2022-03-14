Россияне завербовали уже более тысячи сирийских наемников – Генштаб

Оккупанты формируют отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы российских командиров.

Источник: Заявление Министерства обороны в Facebook

Дословно: "По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более тысячи человек, около 400 человек уже прибыли в РФ".

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Детали: Лагеря для размещения и подготовки сирийских наемников развернуты вблизи украинской границы в Ростовской области РФ и в Гомельской области Беларуси".

Что было ранее: Украинские разведчики ранее сообщили, что российские оккупанты открыли 14 центров вербовки наемников в Сирии для войны против Украины.