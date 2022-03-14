1 Тайфун, 4 БТРи, 2 "Рисі" і 17 спецпризначенців – Азов прозвітував про знищення ворога
Понеділок, 14 березня 2022, 15:43
Бійці загону спецпризначення "Азов" повідомили, що за добу знищили у Маріуполі 1 російський "Тайфун", 4 БТРи, 2 ББМ "Рись", а також багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії.
Джерело: "Азов" у Telegram
Дослівно "Азов": "За добу в результаті боїв бійцями "Азову" було знищено 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ "Рись". Також знищено багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії".
Деталі: Азовці підкреслили, що бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі.
Передісторія:
- 13 березня військові полку "Азов" повідомили, що під час запеклих боїв у Маріуполі знищили 6 ворожих танків, 2 БТРи та 1 "Тигр", а також взяли в полон 12 окупантів.
- Міська рада повідомила, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2 187 містян.
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