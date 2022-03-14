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1 Тайфун, 4 БТРи, 2 "Рисі" і 17 спецпризначенців – Азов прозвітував про знищення ворога

Ірина БалачукПонеділок, 14 березня 2022, 14:43
1 Тайфун, 4 БТРи, 2 Рисі і 17 спецпризначенців – Азов прозвітував про знищення ворога
Знищення техніки ворога. Скриншот з відео «Азова»

Бійці загону спецпризначення "Азов" повідомили, що за добу знищили у Маріуполі 1 російський "Тайфун", 4 БТРи, 2 ББМ "Рись", а також багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії.

Джерело: "Азов" у Telegram

Дослівно "Азов": "За добу в результаті боїв бійцями "Азову" було знищено 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ "Рись". Також знищено багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії".

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Деталі: Азовці підкреслили, що бої за український Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто знаходиться в облозі.

Передісторія: 

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Теми: Маріупольвійна
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