1 Тайфун, 4 БТРы, 2 "Рыси" и 17 спецназовцев – Азов отчитался об уничтожении врага

Бойцы отряда спецназначения "Азов" сообщили, что за сутки уничтожили в Мариуполе 1 российский "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь", а также много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.

Источник: "Азов" в Telegram

Дословно "Азов": "За сутки в результате боев бойцами "Азова" было уничтожено 1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". Также уничтожено много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России".

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Детали: Азовцы подчеркнули, что бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде.

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