1 Тайфун, 4 БТРы, 2 "Рыси" и 17 спецназовцев – Азов отчитался об уничтожении врага
Понедельник, 14 марта 2022, 15:43
Бойцы отряда спецназначения "Азов" сообщили, что за сутки уничтожили в Мариуполе 1 российский "Тайфун", 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь", а также много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.
Источник: "Азов" в Telegram
Дословно "Азов": "За сутки в результате боев бойцами "Азова" было уничтожено 1 Тайфун, 4 БТРа, 2 ББМ "Рысь". Также уничтожено много пехоты, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России".
Детали: Азовцы подчеркнули, что бои за украинский Мариуполь продолжаются, несмотря на то, что город находится в осаде.
Предыстория:
- 13 марта военные полка "Азов" заявили, что во время ожесточенных боев в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и 1 "Тигр", а также взяли в плен 12 оккупантов.
- Городской совет сообщил, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2 187 мирных горожан.
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