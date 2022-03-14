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Чергова брехня Росії: українці їдуть до західних країн через київську владу

Катерина ТищенкоПонеділок, 14 березня 2022, 16:54
західний кордон України, фото ДПСУ

Міноборони Росії, яка з 24 лютого веде відкриту війну проти України та обстрілює житлові квартали, заявило, що жителі України змушені йти до сусідніх країн нібито під тиском київської влади.

Джерело: РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ, УП

Деталі: У російському міністерстві стверджують, що жителі України під тиском київської влади змушені йти до Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії, але нібито пропускну спроможність прикордонних переходів не забезпечено.

Там також заявили, що в заторах на десятки кілометрів зібралися тисячі автомобілів, на піших переходах – стовпотворіння і тиснява.

У Міноборони РФ стверджують, що деякі українці стоять у черзі по 2-3 доби, при цьому на пунктах пропуску не обладнані місця відпочинку, не організовано харчування та медичне обслуговування, біженці змушені фактично перебувати на вітрі та холоді, а багато з них із малолітніми дітьми.

При цьому, за інформацією Державної прикордонної служби України, черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд із України вранці 14 березня були майже відсутні, лише на пункті пропуску "Шегині" перебувало 30 атомобілів, при цьому черг із автобусів та пішоходів не було.

Джерела УП підтверджують, що останніми днями перетин кордону проходить без великих черг.

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Українці виїжджають через війну, яку веде Росія проти України – насамперед, це жінки з дітьми. Якийсь час на кордонах справді доводилося годинами чекати у чергах. На кордонах українським біженцям і переселенцям допомагають волонтери.

Теми: Росіябіженцівійнакордон
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