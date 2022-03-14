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Очередное вранье России: украинцы едут в западные страны из-за киевской власти

Катерина ТищенкоПонедельник, 14 марта 2022, 16:54
западная граница Украины, фото ГПСУ

Минобороны России, которая с 24 февраля ведет открытую войну против Украины и обстреливает жилые кварталы, заявило, что жители Украины вынуждены уходить в соседние страны якобы под давлением киевской власти.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, УП

Детали: В российском министерстве утверждают, что жители Украины под давлением киевской власти вынуждены уходить в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию, но пропускная способность пограничных переходов не обеспечена.

Там также заявили, что в пробках на десятки километров скопились тысячи автомобилей, на пеших переходах – столпотворение и давка.

В Минобороны РФ утверждают, что некоторые украинцы стоят в очереди по 2-3 суток, при этом на пунктах пропуска не оборудованы места отдыха, не организовано питание и медицинское обслуживание, беженцы вынуждены фактически находиться на ветру и холоде, а многие из них с малолетними детьми.

При этом, по информации Государственной пограничной службы Украины, очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины утром 14 марта отсутствовали, только на пункте пропуска "Шегини" находилось 30 автомобилей, при этом очередей из автобусов и пешеходов не было.

Источники УП подтверждают, что в последние дни пересечение границы проходит без больших очередей.

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Украинцы выезжают из-за войны, которую ведет Россия против Украины – прежде всего, это женщины с детьми. Какое-то время на границах действительно приходилось часами ждать в очередях. На границах украинским беженцам и переселенцам помогают волонтеры.

Темы: Росcиябеженцывойнаграница
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