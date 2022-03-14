"Не корегуйте вогонь ворога!": Міноборони звернулось до українців

Міністерство оборони вкотре застерігає українців від поширення в соцмережах інформації, яка може зашкодити українським захисникам і зіграти на руку російським окупантам.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Пряма мова: "Не працюйте корегувальниками вогню у ворога! Так-так, саме це ви робите, коли публічно повідомляєте точну адресу - куди влучила або не долетіла ракета.

Ми справді вільна, демократична країна зі свободою слова. Наше суспільство вже звикло до відкритості і висвітлення в Інтернеті абсолютно всього. Але війна - це в тому числі обмеження на поширення певної інформації - заради вашої ж безпеки…

Не варто, як один з мерів, заявляти що в нас немає ППО на конкретній ділянці фронту і вказувати географічні дані, не треба як ще один з мерів - говорити публічно, що для заїзду в місто залишилась безпечною лише одна дорога і називати яка саме (люди між собою і без цих заяв знайдуть як передати таку інформацію).

Такі детальні повідомлення допомагають ворогу і ставлять під додаткову загрозу ваші населені пункти.

Під час війни фатально небезпечно повідомляти про знаходження або відсутність будь якого озброєння та ввійськової техніки ЗСУ з прив’язкою до населених пунктів.

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Деталі: Міноборони наводить приклади, як не можна подавати інформацію

Не треба говорити чи писати - ракета влучила у школу #7. Доцільніше заявити - ракета влучила у такому-то населеному пункті в житловий квартал.

Не варто говорити - ракетою цілились у вокзал, але потрапили к лікарню яка знаходиться недалеко.

Не треба говорити - ракета влучила у склад поряд з аеродромом. Бо прилетить друга, третя і вже точно влучить в аеродром.

За словами Маляр, 80% розвідінформації відпрацьовується з відкритих джерел. І такі повідомлення дозволяють ворогу корегувати вогонь по ваших же населених пунктах.

Якщо ви повідомляєте, що цілили в один об‘єкт, але не влучили, то ворог може зробити це вдруге, аби таки влучити.

Нижче наводиться ще перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії наших військ (сил) та негативно вплинути на хід ведення операцій