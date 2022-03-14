"Не корректируйте огонь врага!": Минобороны обратилось к украинцам
Министерство обороны в очередной раз предостерегает украинцев от распространения в соцсетях информации, которая может нанести ущерб украинским защитникам и сыграть на руку российским оккупантам.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook
Прямая речь: "Не работайте корректировщиками огня у врага! Да-да, именно это вы делаете, когда публично сообщаете точный адрес – куда попала или не долетела ракета.
Мы действительно свободная, демократическая страна со свободой слова. Наше общество уже привыкло к открытости и освещению в Интернете абсолютно всего. Но война – это в том числе ограничение на распространение определенной информации – ради вашей же безопасности…
Не стоит, как один из мэров, заявлять, что у нас нет ПВО на конкретном участке фронта и указывать географические данные, не надо как еще один из мэров - говорить публично, что для заезда в город осталась безопасной только одна дорога и называть какая именно (люди между собой и без этих заявлений найдут как передать такую информацию).
Такие подробные сообщения помогают врагу и ставят под дополнительную угрозу ваши населенные пункты.
Во время войны фатально опасно сообщать о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники ВСУ с привязкой к населенным пунктам".
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Детали: Минобороны приводит примеры, как нельзя подавать информацию
Не надо говорить или писать – ракета попала в школу #7. Целесообразнее заявить – ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал.
Не стоит говорить - ракетой целились в вокзал, но попали в находящуюся неподалеку больницу.
Не надо говорить – ракета попала в состав рядом с аэродромом. Ибо прилетит вторая, третья и уж точно попадет в аэродром.
По словам Маляр, 80% развединформации обрабатывается из открытых источников. И такие сообщения позволяют врагу корректировать огонь по вашим же населенным пунктам.
Если вы сообщаете, что целили в один объект, но не попали, то враг может сделать это во второй раз, чтобы попасть.
Ниже приводится перечень информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях наших войск (сил) и негативно повлиять на ход ведения операций.
- Наименование воинских частей (подразделений) и других военных объектов в районах выполнения боевых (специальных) задач, географические координаты мест их расположения.
- Численность личного состава воинских частей (подразделений).
- Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и места хранения.
- Описание, изображения и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.
- Информация о проводимых или планируемых операциях (боевых действиях).
- Информация о системе охраны и обороны военных объектов и средств защиты личного состава, вооружения и военной техники, которые используются (кроме видимых или очевидно выраженных).
- Порядок привлечения сил и средств для выполнения боевых (специальных) задач.
- Информация о сборе разведывательных данных (способы, методы, силы и привлекаемые средства).
- Информация о перемещении и развертывании своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).
- Информация о воинских частях (подразделениях), методике или тактике их действий, подробная.
- Информация о проведении уникальных операций с указанием приемов и используемых способов.
- Информация об эффективности сил и средств РЭБ противника.
- Информация об отложенных или отмененных операциях.
- Информация о пропавшем или сбитом самолете или пропавшем судне и поисково-спасательных операциях, которые планируются или проводятся.
- Информация о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защита информации).
- Фото- и видеосъемки и другой наглядной информации с представителями незаконных вооруженных формирований.