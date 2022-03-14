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Рятувальники розкритикували радника глави МВС: Досить корегувати вогонь ворога!

Валентина РоманенкоПонеділок, 14 березня 2022, 12:17

Рятувальники розкритикували радника глави МВС Антона Геращенка, який своїми повідомленнями безпосередньо після моменту обстрілу ворога може сприяти корегуванню вогню російських окупантів.

Джерело: речниця управління ДСНС у місті Києві Світлана Водолага

Деталі: Водолага ввімкнулася стрімом зі столичного Подолу, де є влучання у житловий будинок. Вона запевнила, що рятувальники на місці і працюють, точна кількість загиблих та постраждалих буде відома пізніше. Обіцяють оприлюднити на сторінках ДСНС. Вона розкритикувала радника глави МВС за те що випереджаючи офіційні джерела, він називає точні адреси обстрілів противника, з вказуванням роботи української ППО.

Пряма мова: "Шановні друзі, це Київ, знову обстріл, знову п’ятиповерхівка, знову є загиблі, але зараз моє звернення до Антона Геращенка, який позиціонується як помічник або радник міністра МВС.

Ви третій раз сьогодні здаєте російським окупантам точки, які вони недообстрілювали, третій раз називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди.

Досить!".

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Деталі: За даними мера Києва Віталія Кличка, на Куренівці одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка.

Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів. Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах.

Що передувало: В Оболонському районі Києва в дев’ятиповерхівку влучив артилерійський снаряд, загинула людина. Також російські війська обстріляли завод "Антонов". Геращенко першим вказав адресу на Оболоні та виклав фото графії з місця події.

Теми: війна
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