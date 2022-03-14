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Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку

Альона Мазуренко Понеділок, 14 березня 2022, 16:32
Українські захисники відібрали в росіян радіолокаційну станцію та вузол зв'язку
фото: ЗСУ

Українські захисники відібрали в російських окупантів і повернули Збройним силам України радіолокаційну станцію та вузол зв'язку.

Джерело: Сухопутні війська ЗСУ 

Дослівно: "Зранку підрозділ Бойове Братерство України Територіальна оборона ЗСУ відібрав у російських окупантів і повернув до Збройних сил радіолокаційну станцію та вузол зв'язку. Тепер будемо бачити небо і землю і відслідковувати ворога на відстані у 150 км".

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Теми: Збройні силиРосіявійнаУкраїна
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