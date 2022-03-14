Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи
Понедельник, 14 марта 2022, 17:32
Украинские защитники отобрали у российских оккупантов и вернули Вооруженным силам Украины радиолокационную станцию и узел связи.
Источник: Сухопутные войска ВСУ
Дословно: "Утром подразделение Боевое Братство Украины Территориальная оборона ВСУ отобрало у российских оккупантов и вернуло в Вооруженные силы радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии в 150 км".
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