Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи

Украинские защитники отобрали у российских оккупантов и вернули Вооруженным силам Украины радиолокационную станцию и узел связи.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Дословно: "Утром подразделение Боевое Братство Украины Территориальная оборона ВСУ отобрало у российских оккупантов и вернуло в Вооруженные силы радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии в 150 км".