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Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи

Алена МазуренкоПонедельник, 14 марта 2022, 16:32
Украинские защитники отобрали у россиян радиолокационную станцию и узел связи
фото: ВСУ

Украинские защитники отобрали у российских оккупантов и вернули Вооруженным силам Украины радиолокационную станцию и узел связи.

Источник: Сухопутные войска ВСУ

Дословно: "Утром подразделение Боевое Братство Украины Территориальная оборона ВСУ отобрало у российских оккупантов и вернуло в Вооруженные силы радиолокационную станцию и узел связи. Теперь будем видеть небо и землю и отслеживать врага на расстоянии в 150 км".

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Темы: Вооруженные силыРосcиявойнаУкраина
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