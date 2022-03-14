Сенцов рассказал, как живется на передовой: стал оператором NLAW

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, как служит в армии на передовой под Киевом.

Источник: facebook-страница Сенцова

Прямая речь Сенцова: "Херачат по нам сильно, но наша арта бьет еще сильнее и точнее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком"

Детали: Сенцов рассказал, что находится на передней линии фронта несколько дней. По его словам, их подразделение было переброшено для усиления направления, на котором оккупационные войска РФ пытаются прорваться в Киев.

Справка: NLAW – это новейший переносной противотанковый комплекс, разработанный в 2017 году совместно Швецией и Великобританией. Британское правительство начало поставлять их в Украину с 17 января.

Что было раньше: На вторые сутки полномасштабной войны России против Украины Сенцов опубликовал фото в военном камуфляже и призвал всех защищать государство.