Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов рассказал, как живется на передовой: стал оператором NLAW

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 18:05

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, как служит в армии на передовой под Киевом.

Источник: facebook-страница Сенцова

Прямая речь Сенцова: "Херачат по нам сильно, но наша арта бьет еще сильнее и точнее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком"

Детали: Сенцов рассказал, что находится на передней линии фронта несколько дней. По его словам, их подразделение было переброшено для усиления направления, на котором оккупационные войска РФ пытаются прорваться в Киев.

Справка: NLAW – это новейший переносной противотанковый комплекс, разработанный в 2017 году совместно Швецией и Великобританией. Британское правительство начало поставлять их в Украину с 17 января.

Что было раньше: На вторые сутки полномасштабной войны России против Украины Сенцов опубликовал фото в военном камуфляже и призвал всех защищать государство.

Темы: СенцоввойнаВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других

США "прощупывают", не отдаст ли Турция Украине системы ПВО С-400

ФОТОСпутники сумели зафиксировать, как выглядит театр в Мариуполе после бомбардировок

СМИ: Беларусские военные и техника стали отмечаться красным

Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

Все новости...
Сенцов
Новости 7 февраля: заявления Лукашенко об Украине и РФ, НАТО и оружии для Украины
Netflix купил права на показ фильма "Носорог" Олега Сенцова
Украина на Евро, айтишники на хвосте в Ахметова и первая пересадка легких. Какими были победы Украины в 2021 году
Последние новости
05:15
Джонсон о нормализации отношений с Путиным: Это будет такая же ошибка, как в 2014-ом
04:45
Япония требует от Индии четкой реакции на развязанную Россией войну в Украине
04:20
В Венгрии призвали запретить в ЕС пропагандистский канал RTR Planeta
03:45
Австралия запретила продавать России глинозем и алюминиевую руду
03:12
"Восхищаюсь им": Джонсон предлагал Зеленскому эвакуироваться в Британию, но он отказался
02:42
"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский
02:39
Зеленский: СНБО останавливает деятельность ОПЗЖ, Партии Шария и других
02:30
Зеленский: Чернобаевка войдет в историю войн
02:29
Мы вас найдем и накажем – глава Сумщины корректировщикам вражеского огня
02:15
На Запорожье россияне остановили автобусы для эвакуации жителей Мариуполя
Все новости...