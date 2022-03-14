Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сенцов рассказал, как живется на передовой: стал оператором NLAW

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 17:05
Сенцов рассказал, как живется на передовой: стал оператором NLAW

Украинский режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов рассказал, как служит в армии на передовой под Киевом.

Источник: facebook-страница Сенцова

Прямая речь Сенцова: "Херачат по нам сильно, но наша арта бьет еще сильнее и точнее. Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком"

Реклама:

Детали: Сенцов рассказал, что находится на передней линии фронта несколько дней. По его словам, их подразделение было переброшено для усиления направления, на котором оккупационные войска РФ пытаются прорваться в Киев.

Справка: NLAW – это новейший переносной противотанковый комплекс, разработанный в 2017 году совместно Швецией и Великобританией. Британское правительство начало поставлять их в Украину с 17 января.

Что было раньше: На вторые сутки полномасштабной войны России против Украины Сенцов опубликовал фото в военном камуфляже и призвал всех защищать государство.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СенцоввойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: