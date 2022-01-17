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Британія надасть Україні протитанкову зброю

Понеділок, 17 січня 2022, 20:35
Британія надасть Україні протитанкову зброю
Міністр оборони Британії Бен Воллес. Фото: Getty Images

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його уряд надасть Україні озброєння оборонного типу.

Джерелоthe GuardianReuters

Пряма мова: "Ми ухвалили рішення, на тлі занадто загрозливої поведінки Росії, надати Україні оборонні системи озброєння, які здатні вражати легку військову техніку.

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Це не зброя стратегічного значення і вона не загрожує Росії жодним чином. Ці системи озброєння передбачено лише для застосування як засоби оборони".

Деталі: Міністерство оборони Британії не прояснило, який вид зброї вони мають на увазі. Однак експерти, з якими поспілкувалися журналісти британського видання the Guardian вважають, що Україні нададуть новітні ручні протитанкові гранатомети. За їхніми словами, дальність стрільби сягає кількох сотень метрів і здатна добре вражати броньовані танки. Журналісти кажуть, що теоретично один снаряд такого гранатомету може підірвати танк.

За словами експертів, ці гранатомети дещо слабші за американські протитанкові засоби Javelin.

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Співрозмовники журналістів у міністерстві повідомили, що Британія також надішле невеликий підрозділ британських військових для допомоги в освоєнні цих засобів озброєння. 

Воллес також запросив міністра оборони Росії Серґєя Шойґу до Лондона для обговорення ризиків ескалації війни Росії та України.

Передісторія: 

  • Наприкінці грудня адміністрація президента США Джо Байдена тихцем ухвалила пакет надання допомоги Україні в розмірі 200 мільйонів доларів. Ці гроші мають використати для придбання військової техніки та зброї в оборонних цілях.
  • Згідно з останніми дислокаціями, Росія сконцентрувала близько 100 тисяч солдатів у прикордонних з Україною областях та тимчасово окупованому Криму. Журналісти-розслідувачі повідомляли, що Росія перекидає з Далекого Сходу танки та бойові установки "Град" та "Іскандер".
  • Американські та українські розвідники заявили, що Росія готує спецоперацію проти власних військових на тимчасово окупованій території Донбасу, щоби створити хибний привід для початку повномасштабного вторгнення до України.
  • У неділю 16 січня речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не забере війська поблизу кордонів України, бо, як вважає російська влада, "НАТО здійснює вторгнення на території України". Перед цим міністр закордонних справ Серґєй Лавров повторив, що Росія вважає "неприйнятними" прохання та вимоги відвести війська від України.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що гнучкість у деескалації ситуації на українсько-російському кордоні повинна проявити Росія, оскільки вона є агресором, а не Україна. Водночас він наголосив, що в НАТО готові вести діалог з Росією, однак не готові йти на компроміси щодо засад європейської колективної безпеки.

Українська правда
Теми: Велика БританіязброяРосіявійнаЗбройні сили
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