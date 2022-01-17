Британія надасть Україні протитанкову зброю

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його уряд надасть Україні озброєння оборонного типу.

Джерело: the Guardian, Reuters

Пряма мова: "Ми ухвалили рішення, на тлі занадто загрозливої поведінки Росії, надати Україні оборонні системи озброєння, які здатні вражати легку військову техніку.

Це не зброя стратегічного значення і вона не загрожує Росії жодним чином. Ці системи озброєння передбачено лише для застосування як засоби оборони".

Деталі: Міністерство оборони Британії не прояснило, який вид зброї вони мають на увазі. Однак експерти, з якими поспілкувалися журналісти британського видання the Guardian вважають, що Україні нададуть новітні ручні протитанкові гранатомети. За їхніми словами, дальність стрільби сягає кількох сотень метрів і здатна добре вражати броньовані танки. Журналісти кажуть, що теоретично один снаряд такого гранатомету може підірвати танк.

За словами експертів, ці гранатомети дещо слабші за американські протитанкові засоби Javelin.

Співрозмовники журналістів у міністерстві повідомили, що Британія також надішле невеликий підрозділ британських військових для допомоги в освоєнні цих засобів озброєння.

Воллес також запросив міністра оборони Росії Серґєя Шойґу до Лондона для обговорення ризиків ескалації війни Росії та України.

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