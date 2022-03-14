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Російські окупанти не полишають спроб захопити Ізюм та околиці

Світлана КізіловаПонеділок, 14 березня 2022, 19:20

Загарбники протягом дня 14 березня намагаються взяти під свій контроль населені пункти навколо міста Ізюм.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм".

Деталі: Днем раніше, 13 березня, на Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників російські загарбники зазнали втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

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Теми: війнаХарківська область
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