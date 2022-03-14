Російські окупанти не полишають спроб захопити Ізюм та околиці
Понеділок, 14 березня 2022, 18:20
Загарбники протягом дня 14 березня намагаються взяти під свій контроль населені пункти навколо міста Ізюм.
Джерело: зведення Генштабу
Дослівно: "Окупанти роблять спроби оволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм".
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Деталі: Днем раніше, 13 березня, на Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників російські загарбники зазнали втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.