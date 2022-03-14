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Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Изюм и окрестности

Светлана КизиловаПонедельник, 14 марта 2022, 18:20

Захватчики в течение дня 14 марта пытаются взять под свой контроль населенные пункты вокруг города Изюм.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Оккупанты предпринимают попытки захватить населенные пунктв в районе города Изюм".

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Детали: Днем ранее, 13 марта, на Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников российские захватчики понесли потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступили.

Темы: войнаХарьковская область
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