Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Изюм и окрестности
Понедельник, 14 марта 2022, 18:20
Захватчики в течение дня 14 марта пытаются взять под свой контроль населенные пункты вокруг города Изюм.
Источник: сводка Генштаба
Дословно: "Оккупанты предпринимают попытки захватить населенные пунктв в районе города Изюм".
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Детали: Днем ранее, 13 марта, на Изюмском направлении в результате активных наступательных действий украинских защитников российские захватчики понесли потери в районе населенных пунктов Топольское, Шпаковка, Донецкое и отступили.