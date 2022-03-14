Акція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

У програмі "Время" на Першому каналі РФ у студію прорвалася жінка із закликами не вірити російській пропаганді. Вона тримала великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої.

Джерело: російська медійна персона Ксенія Собчак у своєму Telegram, український дипломат Олександр Щерба у Twitter

❗️«Первый канал», программа «Время», и да, это правда показали в прямом эфире.

В кадр вышла, видимо, сотрудница канала. (Медуза) pic.twitter.com/IUQwzucmtq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022

Деталі: За словами Собчак, відео антивоєнної акції побачили багато глядачів РосТБ, і надіслали їй відео як доказ. Саме ці ролики вона й опублікувала у своєму телеграм-каналі "Обережно новини".

На плакаті великими літерами було написано "NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Жінка, що тримала плакат, кричала "Ні війні!", її звати Марина Овсяннікова і вона працює ан "Першому".

Пряма мова: "Читачі надіслали запис ефіру з кількох ракурсів, отже навряд чи йдеться про фейк".