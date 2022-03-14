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Акція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Світлана КізіловаПонеділок, 14 березня 2022, 20:04
Акція Ні війні: у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ
Скрин відео

У програмі "Время" на Першому каналі РФ у студію прорвалася жінка із закликами не вірити російській пропаганді. Вона тримала великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої.

Джерело: російська медійна персона Ксенія Собчак у своєму Telegram, український дипломат Олександр Щерба у Twitter

Деталі: За словами Собчак, відео антивоєнної акції побачили багато глядачів РосТБ, і надіслали їй відео як доказ. Саме ці ролики вона й опублікувала у своєму телеграм-каналі "Обережно новини".

На плакаті великими літерами було написано "NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

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Жінка, що тримала плакат, кричала "Ні війні!", її звати Марина Овсяннікова і вона працює ан "Першому".

Пряма мова: "Читачі надіслали запис ефіру з кількох ракурсів, отже навряд чи йдеться про фейк".

Теми: пропагандавійнаРосія
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