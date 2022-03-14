Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Акція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Світлана КізіловаПонеділок, 14 березня 2022, 21:04
Скрин відео

У програмі "Время" на Першому каналі РФ у студію прорвалася жінка із закликами не вірити російській пропаганді. Вона тримала великий плакат із антивоєнними гаслами прямо за спиною у ведучої.

Джерело: російська медійна персона Ксенія Собчак у своєму Telegram, український дипломат Олександр Щерба у Twitter

Деталі: За словами Собчак, відео антивоєнної акції побачили багато глядачів РосТБ, і надіслали їй відео як доказ. Саме ці ролики вона й опублікувала у своєму телеграм-каналі "Обережно новини".

На плакаті великими літерами було написано "NO WAR. Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть".

Жінка, що тримала плакат, кричала "Ні війні!", її звати Марина Овсяннікова і вона працює ан "Першому".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Пряма мова: "Читачі надіслали запис ефіру з кількох ракурсів, отже навряд чи йдеться про фейк".

Теми: пропагандавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Західна розвідка: Путін сам собі створив інформаційну бульбашку

фото, відеоПісля значних втрат на війні в Україні "кадировців" відправили в Чечню – ЗМІ

В Чернівцях демонтували зірку співака, який виступив на "святі" в Москві на підтримку війни

"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський

Зеленський: РНБО призупиняє діяльність ОПЗЖ, Партії Шарія та інших

США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400

Усі новини...
пропаганда
Ефір Першого каналу РФ зірвала його співробітниця: "Мені соромно за кремлівську пропаганду"
Пропагандист Соловйов в істериці погрожує, що РФ не зупиниться на війні з Україною
Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України
Останні новини
07:58
Зеленський присвоїв військовим "Героя України" та вручив "Золоті зірки"
07:45
ОП: Мета — зібрати в Україні 70% торішнього врожаю
07:25
Західна розвідка: Путін сам собі створив інформаційну бульбашку
07:22
Під обстрілами у Рубіжному та Сєвєродонецьку загинули двоє дітей – ОВА
07:17
Зведення Генштабу: із загону десантників РФ під Києвом вижив лише один
06:56
фото, відеоПісля значних втрат на війні в Україні "кадировців" відправили в Чечню – ЗМІ
06:20
В Чернівцях демонтували зірку співака, який виступив на "святі" в Москві на підтримку війни
05:15
Джонсон застеріг від нормалізації відносин з Путіним: Це буде така ж помилка, як у 2014
04:45
Японія вимагає від Індії чіткої реакції на розв'язану Росією війну в Україні
04:20
Угорські журналісти вимагають заборонити в ЄС пропагандистський канал RTR Planeta
Усі новини...