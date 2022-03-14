Ефір Першого каналу РФ зірвала його співробітниця: "Мені соромно за кремлівську пропаганду"

Співробітниця Першого каналу Марина Овсяннікова пояснила, навіщо увірвалася із плакатом НІ ВІЙНІ в ефір. Виявилося, вона працює на цьому каналі, і займалася тим, що розповсюджувала брехливу інформацію. Тепер їй стало дуже соромно.

Джерело: Овсяннікова в Telegram "Обережно, новини"

Деталі: Дівчина працює редактором у міжнародному відділі "Першого", за попередніми даними, на каналі також працює її чоловік.

Після зриву прямого ефіру, де вона закликала зупинити війну, її затримали та відправили до відділку поліції, ймовірно у Москві.

Перед затриманням Овсяннікова встигла попросити пробачення в українців і заявити, що потрібно негайно зупинити "братовбивчу" війну.

Пряма мова: "На жаль, останніми роками я працювала на Першому каналі, займаючись кремлівською пропагандою. І мені зараз дуже соромно.

Те, що зараз відбувається в Україні, це злочин, а Росія – країна-агресор".

Після цієї антивоєнної акції на території РФ стрімко збільшилася кількість гугл-запитів "Ні війні" та "зупиніть війну", а це означає, що працівниця каналу добилася свого - звернула увагу громадськості на проблему російської агресії в Україні.

СКРИН УП

Деталі: Пропагандистські ресурси ТАСС та РИА Новости вже написали, що "Перший канал проводить перевірку у зв'язку з інцидентом із сторонньою у кадрі під час прямого ефіру".

Також наголошується, що дівчині загрожує адміністративна справа.