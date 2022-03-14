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Акция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Светлана КизиловаПонедельник, 14 марта 2022, 21:04
Скрин видео

В программе "Время" на Первом канале РФ в студию прорвалась женщина с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.

Источник: российская медийная персона Ксения Собчак в своем Telegram, украинский дипломат Александр Щерба в Twitter

Детали: По словам Собчак, видео антивоенной акции видели многие зрители росТВ, и прислали ей видео в качестве доказательств. Именно их она и опубликовала в своем Телеграм-канате "Осторожно новости".

На плакате большими буквами было написано "NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

Женщина, державшая плакат, кричала "Нет войне!", ее зовут Марина Овсянникова и она работает на "Первом".

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Прямая речь: Читатели прислали запись эфира с нескольких ракурсов, так что вряд ли речь идет про фейк".

Темы: пропагандавойнаРосcия
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