Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Акция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

Светлана КизиловаПонедельник, 14 марта 2022, 20:04
Акция Нет войне: в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ
Скрин видео

В программе "Время" на Первом канале РФ в студию прорвалась женщина с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.

Источник: российская медийная персона Ксения Собчак в своем Telegram, украинский дипломат Александр Щерба в Twitter

Детали: По словам Собчак, видео антивоенной акции видели многие зрители росТВ, и прислали ей видео в качестве доказательств. Именно их она и опубликовала в своем Телеграм-канате "Осторожно новости".

На плакате большими буквами было написано "NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

ВИДЕО ДНЯ

Женщина, державшая плакат, кричала "Нет войне!", ее зовут Марина Овсянникова и она работает на "Первом".

Прямая речь: Читатели прислали запись эфира с нескольких ракурсов, так что вряд ли речь идет про фейк".

Темы: пропагандавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
пропаганда
Кремль подготовил новую информатаку: Украина "сдает" Купянск и другое – ГУР
Президент Финляндии заявил об усилении пропаганды РФ против его страны
Сайт российского телеканала пропаганды "Царьград" заблокировали в Казахстане
Последние новости
06:58
Бои за Марьинку: ISW проанализировал ситуацию
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
Все новости...
Реклама: