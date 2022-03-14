Акция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

В программе "Время" на Первом канале РФ в студию прорвалась женщина с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.

Источник: российская медийная персона Ксения Собчак в своем Telegram, украинский дипломат Александр Щерба в Twitter

❗️«Первый канал», программа «Время», и да, это правда показали в прямом эфире.

В кадр вышла, видимо, сотрудница канала. (Медуза) pic.twitter.com/IUQwzucmtq — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 14, 2022

Детали: По словам Собчак, видео антивоенной акции видели многие зрители росТВ, и прислали ей видео в качестве доказательств. Именно их она и опубликовала в своем Телеграм-канате "Осторожно новости".

На плакате большими буквами было написано "NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

Женщина, державшая плакат, кричала "Нет войне!", ее зовут Марина Овсянникова и она работает на "Первом".

Прямая речь: Читатели прислали запись эфира с нескольких ракурсов, так что вряд ли речь идет про фейк".