Акция "Нет войне": в РФ сорвали прямой эфир центрального ТВ

В программе "Время" на Первом канале РФ в студию прорвалась женщина с призывами не верить российской пропаганде. Она держала большой плакат с антивоенными лозунгами прямо за спиной у ведущей.

Источник: российская медийная персона Ксения Собчак в своем Telegram, украинский дипломат Александр Щерба в Twitter

❗️«Первый канал», программа «Время», и да, это правда показали в прямом эфире.

В кадр вышла, видимо, сотрудница канала. (Медуза) pic.twitter.com/IUQwzucmtq Реклама: March 14, 2022

Детали: По словам Собчак, видео антивоенной акции видели многие зрители росТВ, и прислали ей видео в качестве доказательств. Именно их она и опубликовала в своем Телеграм-канате "Осторожно новости".

На плакате большими буквами было написано "NO WAR. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут".

ВИДЕО ДНЯ

Женщина, державшая плакат, кричала "Нет войне!", ее зовут Марина Овсянникова и она работает на "Первом".

Прямая речь: Читатели прислали запись эфира с нескольких ракурсов, так что вряд ли речь идет про фейк".