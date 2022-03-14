Пропагандист Соловйов в істериці погрожує, що РФ не зупиниться на війні з Україною

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який має багато нерухомості в Італії, пригрозив Європі і заявив, що РФ не зупиниться на війні з Україною.

Джерело: фрагмент з ефіру пропагандиста

Пряма мова: "Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні - подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації".

Деталі: Крім того, Соловйов, проти якого також ввели санкції, заявив, що Захід має засунути санкції проти Росії "в зад".

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