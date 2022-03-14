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Пропагандист Соловйов в істериці погрожує, що РФ не зупиниться на війні з Україною

Мазуренко Альона Понеділок, 14 березня 2022, 21:36
ВОЛОДИМИР СОЛОВЙОВ. ФОТО INFOREACTOR.RU

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який має багато нерухомості в Італії, пригрозив Європі і заявив, що РФ не зупиниться на війні з Україною.

Джерело: фрагмент з ефіру пропагандиста

Пряма мова: "Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні - подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації".

Деталі: Крім того, Соловйов, проти якого також ввели санкції, заявив, що Захід має засунути санкції проти Росії "в зад". 

Нагадаємо: 

  • Раніше у Соловйова в Італії заарештували дві вілли. Крім того, журналісти виявили у нього ще 2 вілли в Італії. 
  • Також YouTube заблокував обидва канали Соловйова.
  • В Україні його планують оголосити в міжнародний розшук.
  • Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі.  

Теми: РосіяпропагандаУкраїнавійна
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