Пропагандист Соловйов в істериці погрожує, що РФ не зупиниться на війні з Україною

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який має багато нерухомості в Італії, пригрозив Європі і заявив, що РФ не зупиниться на війні з Україною.

Джерело: фрагмент з ефіру пропагандиста

Пряма мова: "Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні - подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації".

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Деталі: Крім того, Соловйов, проти якого також ввели санкції, заявив, що Захід має засунути санкції проти Росії "в зад".

Нагадаємо:

Раніше у Соловйова в Італії заарештували дві вілли. Крім того, журналісти виявили у нього ще 2 вілли в Італії.

Також YouTube заблокував обидва канали Соловйова.

В Україні його планують оголосити в міжнародний розшук.

Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі.