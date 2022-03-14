Пропагандист Соловйов в істериці погрожує, що РФ не зупиниться на війні з Україною
Понеділок, 14 березня 2022, 21:36
Російський пропагандист Володимир Соловйов, який має багато нерухомості в Італії, пригрозив Європі і заявив, що РФ не зупиниться на війні з Україною.
Джерело: фрагмент з ефіру пропагандиста
Пряма мова: "Якщо ви вважаєте, що ми зупинимося на Україні - подумайте 300 разів. Нагадаю вам, що Україна, це лише проміжний етап у забезпеченні стратегічної безпеки Російської Федерації".
Деталі: Крім того, Соловйов, проти якого також ввели санкції, заявив, що Захід має засунути санкції проти Росії "в зад".
Нагадаємо:
- Раніше у Соловйова в Італії заарештували дві вілли. Крім того, журналісти виявили у нього ще 2 вілли в Італії.
- Також YouTube заблокував обидва канали Соловйова.
- В Україні його планують оголосити в міжнародний розшук.
- Російські пропагандисти поряд із військовими та чиновниками потрапили до списку санкцій ЄС. У декого з них є нерухомість у Європі.