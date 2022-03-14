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Пропагандист Соловьев в истерике грозит, что РФ не остановится на войне с Украиной

Алена МазуренкоПонедельник, 14 марта 2022, 20:36
Пропагандист Соловьев в истерике грозит, что РФ не остановится на войне с Украиной
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ. ФОТО INFOREACTOR.RU

Российский пропагандист Владимир Соловьев, у которого много недвижимости в Италии, пригрозил Европе и заявил, что РФ не остановится на войне с Украиной.

Источник: фрагмент из эфира пропагандиста

Прямая речь: "Если вы считаете, что мы остановимся на Украине - подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина, это всего лишь промежуточный этап в обеспечение стратегической безопасности Российской Федерации". 

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Детали: Кроме того, Соловьев, против которого также были введены санкции, заявил, что Запад должен засунуть санкции против России "в задницу".

Напомним:

  • Ранее у Соловьева в Италии арестовали две виллы. Потом журналисты обнаружили у него еще две виллы в Италии.  
  • Также YouTube заблокировал оба канала Соловьева.
  • В Украине его планируют объявить в международный розыск.
  • Российские пропагандисты вместе с военными и чиновниками попали в список санкций ЕС. У некоторых из них есть недвижимость в Европе.

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Темы: РосcияпропагандаУкраинавойна
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