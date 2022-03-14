Пропагандист Соловьев в истерике грозит, что РФ не остановится на войне с Украиной

Российский пропагандист Владимир Соловьев, у которого много недвижимости в Италии, пригрозил Европе и заявил, что РФ не остановится на войне с Украиной.

Источник: фрагмент из эфира пропагандиста

Прямая речь: "Если вы считаете, что мы остановимся на Украине - подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина, это всего лишь промежуточный этап в обеспечение стратегической безопасности Российской Федерации".

Детали: Кроме того, Соловьев, против которого также были введены санкции, заявил, что Запад должен засунуть санкции против России "в задницу".

Напомним: