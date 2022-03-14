Эфир Первого канала РФ сорвала его сотрудница: "Мне стыдно за кремлевскую пропаганду"

Сотрудница Первого канала Марина Овсянникова объяснила, зачем ворвалась с плакатом НЕТ ВОЙНЕ в эфир. Оказалось, она работала на этом канале, помогая распространять лживую информацию, и теперь ей очень стыдною

Источник: Овсянникова в Telegram "Осторожно, новости"

Детали: Девушка работает редактором в международном отделе "Первого", по предварительным данным, на канале также работает ее муж.

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После срыва прямого эфира, где она призвала остановить войну, ее задержали и отправили в отдел полиции, вероятно в Москве.

Перед задержанием Овсянникова успела попросить прощения у украинцев и заявить, что нужно немедленно остановить "братоубийственную" войну.

Прямая речь: "К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно.

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То, что сейчас происходит в Украине – это преступление, а Россия – страна-агрессор.

После этой антивоенной акции на территории РФ стремительно увеличилось количество гугл-запросов "Нет войне" и "Остановите войну", а это значит, что работница канала добилась своего - обратила внимание общественности на проблему российской агрессии в Украине.

СКРИН УП

Детали: Пропагандистские ресурсы ТАСС и РИА Новости уже написали, что "Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира".

Также отмечается, что девушке грозит административное дело.