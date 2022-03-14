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Росіяни обстріляли з важкої артилерії село, де розташована колишня вілла Януковича

Денис КарловськийПонеділок, 14 березня 2022, 22:39
Зруйнований житловий будинок внаслідок обстрілу у Нових Петрівцях. Фото: поліція київщини

Російські окупанти обстріляли вдень з важкої артилерії село Нові Петрівці, де розташована державна резиденція "Межигір’я".

Джерело: поліція Київщини

Дослівно: "Сьогодні близько 14 години із важкої артилерії окупанти обстріляли житлові будинки села Нові Петрівці Вишгородського району".

Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків. На полі загорілося полум’я, але пожежу ліквідували.

Також кілька снарядів російських окупантів потрапили на територію лікарні, але сама будівля не пошкоджена.

Що було раніше: Зранку 14 березня снаряд російських окупантів влучив у багатоповерхівку на столичній Оболоні та завод "Антонов", внаслідок чого загинула принаймні одна людина.

За кілька годин українська система ППО збила крилату ракету, запущену російськими окупантами по столиці. Уламки розбилися на столичній Куренівці, зруйнувавши будинок і тролейбус. Одна людина загинула.

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Теми: РосіяКиївська областьМежигір’яобстріл
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