Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли з важкої артилерії село, де розташована колишня вілла Януковича

Денис КарловськийПонеділок, 14 березня 2022, 21:39
Росіяни обстріляли з важкої артилерії село, де розташована колишня вілла Януковича
Зруйнований житловий будинок внаслідок обстрілу у Нових Петрівцях. Фото: поліція київщини

Російські окупанти обстріляли вдень з важкої артилерії село Нові Петрівці, де розташована державна резиденція "Межигір’я".

Джерело: поліція Київщини

Дослівно: "Сьогодні близько 14 години із важкої артилерії окупанти обстріляли житлові будинки села Нові Петрівці Вишгородського району".

Реклама:

Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків. На полі загорілося полум’я, але пожежу ліквідували.

Також кілька снарядів російських окупантів потрапили на територію лікарні, але сама будівля не пошкоджена.

Що було раніше: Зранку 14 березня снаряд російських окупантів влучив у багатоповерхівку на столичній Оболоні та завод "Антонов", внаслідок чого загинула принаймні одна людина.

ВІДЕО ДНЯ

За кілька годин українська система ППО збила крилату ракету, запущену російськими окупантами по столиці. Уламки розбилися на столичній Куренівці, зруйнувавши будинок і тролейбус. Одна людина загинула.

Теми: РосіяКиївська областьМежигір’яобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
Є підтверджені дані про 386 українських дітей, всиновлених у Росії − Лубінець
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
РФ обурилась скороченням чисельності посольства в Данії
Останні новини
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
Усі новини...
Реклама: