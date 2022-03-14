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Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии деревню, где расположена бывшая вилла Януковича

Денис КарловскийПонедельник, 14 марта 2022, 21:39
Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии деревню, где расположена бывшая вилла Януковича

Русские оккупанты обстреляли днем ​​из тяжелой артиллерии село Новые Петровцы, где расположена государственная резиденция "Межигорье".

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Сегодня около 14 часов из тяжелой артиллерии оккупанты обстреляли жилые дома села Новые Петровцы Вышгородского района".

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Детали: В результате обстрелов повреждены несколько жилых домов. На поле загорелось пламя, но пожар был ликвидирован.

Также несколько снарядов русских оккупанты попали на территорию больницы, но само здание не повреждено.

Что было раньше: Утром 14 марта снаряд российских оккупантов попал в многоэтажку на столичной Оболони и завод "Антонов", в результате чего погиб, по крайней мере, один человек.

ВИДЕО ДНЯ

Через несколько часов украинская система ПВО сбила крылатую ракету, запущенную российскими оккупантами по столице. Обломки разбились на столичной Куреневке, разрушив здание и троллейбус. Один человек погиб.

Темы: РосcияКиевская областьМежигорьеобстрел
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