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В Білорусі міліція тероризує населення містечка, де підпалили колії

Анастасія КалатурПонеділок, 14 березня 2022, 23:46

У білоруському містечку Столбці підпалили колії – білоруське ГУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБАЗіК) почало тероризувати місцевих жителів.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Один з місцевих мешканців розповів, що ще до референдуму  місцева міліція почала затримувати людей, приходити додому. Телефони конфіскували під тиском і погрозою, що відмова вважатиметься непокорою і в будь-якому разі людину затримають на добу. У смартфонах поліцейські знаходили підписки на так звані екстремістські канали або навіть самі підписувалися на них, щоб мати формальний привід для порушення адміністративної справи, та відправляли до суду.

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Після референдуму у районі відбулися диверсії на залізниці. У найгучнішій з них місцеві правоохоронці підозрюють Сергія Глібка, який нібито підпалив колоди на рейках. Також повідомляється, що автоматику було пошкоджено біля станції Синява за Столбцями. Після цього репресії проти місцевих жителів стали жорсткішими.

 ГУБАЗІК  почав тероризувати місцеве населення. Місцевий "екстремістський" канал пише, що кількість затриманих чи засуджених сягає щонайменше 35 осіб. Зазначається, що вони вриваються в будинки, обшукують та жорстко затримують людей.У відділенні б’ють, а поліція та прокуратура ніяк не реагують на тортури в РВВС.

Нагадаєамо:  Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею російські ракети.

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Теми: Білорусь
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